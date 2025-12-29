Rönninge-transvestitens misstänkte kumpan släppt

Publicerad 29 december 2025 kl 17.48

Inrikes. En person som varit skäligen misstänkt för människorov i samband med mordet i Rönninge har släppts på fri fot. Samtidigt sitter den 26-årige Robin "Vilma" Andersson, som misstänks för mordet, fortsatt frihetsberövad.

Beskedet kommer från Åklagarmyndigheten. Den person som tidigare varit misstänkt för människorov är inte längre frihetsberövad, medan mordutredningen nu helt fokuserar på den 26-årige mannen.

Det var under annandagen som polisen fick in en anmälan om att en kvinna var försvunnen, efter att hon inte kommit hem under natten. Senare hittades kvinnan död, och enligt medieuppgifter blev hon styckmördad.

Den 26-årige mannen är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord. Senast under tisdagen ska åklagaren besluta om han ska begäras häktad. Utredningen pågår.

