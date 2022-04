Hög risk för recession i USA

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att tvingas orsaka recession genom att höja räntorna, eftersom inflationen annars blir ohållbar.

Det är Goldman Sachs slutsats om det ekonomiska läget just nu och under de kommande två åren, då banken bedömer att risken för att världens viktigaste ekonomi går in i en recession är hela 38 procent.

Bankjätten är inte ensam om sina farhågor. Bland tillfrågade ekonomer tror 27,5 procent nu på recession i USA, enligt en enkät från Bloomberg.

Recession är i nationalekonomiska sammanhang en period med minskande BNP-tillväxt och ekonomisk tillbakagång. En svårare recession brukar benämnas depression och den mest kända av dessa är den stora depressionen efter börskraschen i New York 1929.