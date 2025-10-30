Hotell fick besök av prostituerade – stängs

Publicerad 30 oktober 2025 kl 14.24

Lag & Rätt. Prostituerade kvinnor utnyttjade ett hotell i centrala Stockholm för att ragga kunder. Nu stänger polisen hela hotellet som reaktion på det.

Hotellet förbjuds vid vite på 5 miljoner kronor att fortsätta sin verksamhet efter att polisen avslöjat omfattande prostitution och upprepade fall av sexköp på platsen.

– Det är det som har skett i det här fallet, där hotellet i fråga inte hörsammat polisens tillsägelser och heller inte kommit till rätta med problemet med prostitution, säger Daniel Löfgren vid polisregion Stockholm, i ett pressutskick.

Polisen har under en längre tid utrett verksamheten och lagfört ett stort antal män som köpt sexuella tjänster inne på hotellet. Trots upprepade tillsägelser till ansvariga har problemen fortsatt.

Polisen har därför beslutat att stoppa verksamheten med stöd av lagen om hotell och pensionatsrörelser (2024:1082). Ett vite på fem miljoner kronor kan utdömas om hotellverksamheten trots allt inte skulle upphöra.

Det är första gången ett hotell i Sverige förbjuds att drivas på grund av återkommande prostitution.

