Karin Månsdotters grav öppnas

Karin Månsdotter, född 1550, var en enkel flicka som blev frilla åt den sinnessjuka kungen Erik XIV.

Under en kort period blev hon officiellt drottning av Sverige, något som skapade enorm indignation på grund av hennes låga börd, och hennes öde har fascinerat många under århundradena.

Undersökningen sker i samband med en större renovering av Åbo domkyrka och är kopplad till en utställning om Karin Månsdotter som öppnar på museicentret Vapriikki i Tammerfors 2028. Då är det 460 år sedan hon kröntes som Erik XIV:s hustru.

Karin Månsdotter blev likt sin man fängslad, och efter hans död levde hon i Finland. Hon avled 1612 och begravdes i Åbo året därpå, och är därmed den enda svenska kungligheten som vilar i Finland. Forskarnas mål är att med moderna metoder komplettera bilden av hennes liv.

– Vårt mål är att komplettera den historiska bilden av Karin Månsdotter, säger forskaren Ulla Nordfors i ett pressmeddelande.

Enligt projektet ska analyserna ge ny kunskap om hennes hälsa, utseende och ursprung, samt även om hennes barns uppväxt. Samtidigt betonas att arbetet ska ske varsamt.

– De avlidnas kvarlevor behandlas med största respekt och rörs endast i den utsträckning som krävs för forskningen. Undersökningen kan liknas vid ett medicinskt läkarbesök, säger Nordfors.

Forskningen genomförs i samarbete mellan Vapriikki och Åbo universitet.

– Karin Månsdotter är särskilt viktig för oss i domkyrkan, säger domprosten Aulikki Mäkinen och pekar på att hennes grav fortfarande är en av de mest besökta platserna i kyrkan.