© Samuel Unéus
Försvarsminister Pål Jonson (M).

Regeringen storsatsar på svenska spionsatelliter

Publicerad 12 januari 2026 kl 09.14

Inrikes. Regeringen skjuter till 1,3 miljarder kronor för att Försvarsmakten ska kunna skaffa militära spionsatelliter. Satsningen kopplas till ett större försvarspaket som presenteras senare under dagen.

Dela artikeln

Pengarna ska räcka till omkring ett tiotal satelliter och tillhörande förmågor som ska stärka svensk underrättelseinhämtning och övervakning från rymden.

Försvarsmakten ser ett snabbare behov än tidigare, med hänvisning till det skärpta säkerhetsläget.

Målet var tidigare att svenska operativa satelliter skulle vara på plats omkring 2030. Nu har tidplanen kortats med fyra år, och enligt Försvarsmakten ska de första satelliterna skjutas upp under 2026.

– Det finns tydligt att det är en förvarningsaspekt, att vi ska veta vad som försiggår som kan hota oss. Men det är också ett behov för att vi ska kunna ha tillräcklig information för att nyttja vår mest långräckviddiga vapenförmåga om det värsta skulle hända, säger Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman till TV4 Nyheterna.

Försvarsmakten uppger i ett pressmeddelande att FMV har tecknat avtal med två leverantörer, amerikanska Planet Labs och finska ICEYE, och att satsningen ska stärka både Sveriges och Natos förmåga i rymddomänen.

Skräcksomalier dök upp vid barnfamiljens frukost: "Jag vill knulla"

"Vad håller du på med jävla somalier?" Borlänge-familjen vågade inte bo kvar efter mardrömslika upplevelsen.0 Plus

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Vänsterkvinnor vill inte sörja kvinnan som ICE dödade: "Hon var ju vit"

"Jag är en vit kvinna och att jag är privilegierad". Tvekar inför att sörja allierade worke-aktivisten, på grund av rasism.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.