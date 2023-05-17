Regeringen storsatsar på svenska spionsatelliter

Pengarna ska räcka till omkring ett tiotal satelliter och tillhörande förmågor som ska stärka svensk underrättelseinhämtning och övervakning från rymden.

Försvarsmakten ser ett snabbare behov än tidigare, med hänvisning till det skärpta säkerhetsläget.

Målet var tidigare att svenska operativa satelliter skulle vara på plats omkring 2030. Nu har tidplanen kortats med fyra år, och enligt Försvarsmakten ska de första satelliterna skjutas upp under 2026.

– Det finns tydligt att det är en förvarningsaspekt, att vi ska veta vad som försiggår som kan hota oss. Men det är också ett behov för att vi ska kunna ha tillräcklig information för att nyttja vår mest långräckviddiga vapenförmåga om det värsta skulle hända, säger Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman till TV4 Nyheterna.

Försvarsmakten uppger i ett pressmeddelande att FMV har tecknat avtal med två leverantörer, amerikanska Planet Labs och finska ICEYE, och att satsningen ska stärka både Sveriges och Natos förmåga i rymddomänen.