Israels bevis för att sjukhus var Hamas ledningscentral hånas

Över ett dygn har gått sedan Israel stormade al-Shifa-sjukhuset, där tusentals patienter och andra befinner sig.

I en video som Israels försvarsmakt IDF publicerat visar talesmannen Jonathan Conricus – som är uppvuxen i Sverige – upp vad man påstår sig ha hittat. Klippet raderades efter ett tag och lades sedan upp i en ny form.

Det rör sig bland annat om urkopplade övervakningskameror och ett antal vapen, skottsäkra västar, en laptop och annan utrustning som IDF hävdar att Hamas har lämnat efter sig trots att Israel förvarnat om att de skulle storma sjukhuset.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Att så är fallet – och att vapnen inte placerats ut av IDF själva – är omöjligt att verifiera, enligt kritiska röster som statsvetarprofessorn Norman Finkelstein.

It is now 24 hours since Israel invaded al-Shifa hospital. No sprawling Hamas command-and-control center. No arms caches in the tunnels. No secret passageways. No nothing except: DEAD BABIES IN INCUBATORS WITHOUT FUEL. — Norman Finkelstein (@normfinkelstein) November 16, 2023

"Jag trodde det här med propaganda var något som ni skulle vara bra på?" skriver en annan användare på X.

Samtidigt har en rad medier rapporterat vidare Israels påståenden som om de vore fakta.

Israel har tidigare påstått att Hamas drivit ett mycket sofistikerat underjordiskt nätverk av tunnlar under sjukhuset, och tagit fram en animerad video som visar detta. Några bevis för några tunnlar har dock inte heller presenterats efter stormningen och genomsökningen av anläggningen.

This is what Israel showed the world about Al-Shifa hospital in Gaza before it was brutally invaded and bombed.



Because of this, they massacred hundreds of children here and finally announced that they found only 10 rifles, 2 pairs of boots and 2 bags, which they probably… pic.twitter.com/HYsA8UCsRy — Megatron (@Megatron_ron) November 15, 2023

Den norske läkaren Mads Gilbert, som arbetat på al-Shifa-sjukhuset i 16 år, har tidigare gått ut i media och sagt att Israels påståenden om att anläggningen använts som stridsledningscentral är en ren lögn.

Here is Mats Gilbert, a Norwegian doctor who has been at the Al Shifa hospital for 16 years negating Israel’s propaganda claim that it’s used as a Hamas command centre.



Where is the proof Israel? pic.twitter.com/vsN1KRRJVQ — Truth Seeker (@TruthSeeker8_32) November 15, 2023

Hamas själva anklagar Israel för att fabricera bevis för att "försöka rättfärdiga sina folkmordsbrott som förstör hälsosektorn i Gaza".

New York Times avslöjade häromdagen att Israel ljög när de påstod att de inte hade beskjutit sjukhusområdet. Precis som vid tidigare liknande händelser hävdade Israel att det i själva verket var "felskjutna" palestinska raketer som låg bakom det hela.