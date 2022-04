Polisbil kapad av kravallande muslimer i Örebro

Nio poliser har skadats i tumultet varav ingen allvarligt. En polis ska dock ha fått en sten kastad i huvudet.

Polisen försökte tränga bort personer med hjälp av polisbilar och har skjutit varningsskott mot demonstranterna innan polisen tvingades evakuera en polisbuss, rapporterar P4 Örebro. Invandrarna tog sedan över fordonet och körde runt med det.

– Motdemonstranter tog över polisbuss och körde den, säger P4 Örebros David Forsell från platsen samtidigt som polisen drog sig tillbaka.

– Det är ett allvarligt läge som vi gör vårt yttersta för att hantera, sade Diana Qudhaib, polisens presstalesperson, till TT vid 19-tiden.

#Ramadan in #Sweden , this time in #Örebro ... The Swedish police have zero chance against the angry Islamists mobs pic.twitter.com/abx8ySs4wg

Tidigare under långfredagen utbröt ett våldsamt upplopp i Rinkeby i västra Stockholm och åtta personer greps. Inga allvarliga personskador inträffade dock där, men en polis skadade benet.

Totalt brändes fyra polisbilar upp av demonstranterna, som även kastade knallskott och sten på polisen och deras fordon.

20.10 hade situationen lugnat ned sig och från att ha varit hundratals på platsen hade nästan alla lämnat området.

Live from Örebro just moments ago. Paludan is not even in the centre of Örebro. Police cars set on fire. pic.twitter.com/Hd2x2b09vp

(@peterlindmark) April 15, 2022