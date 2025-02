Kampanj för att få Trump dra in Carl Bildts bidrag

En våg av kritik har blossat upp mot att USA finansierar verksamheten vid European Council on Foreign Relations (ECFR), en tankesmedja där den tidigare svenske stats- och utrikesministern Carl Bildt (M) är centralgestalt.

Debatten uppstod efter att det blivit känt att ECFR tar emot mångmiljonbelopp av USAID – en amerikansk biståndsmyndighet som Trump har gett en minst sagt omild behandling.

Kritiken tog fart efter att amerikanska användare uppmärksammat att Bildt anklagar Trump-regeringen för att lägga sig i europeisk politik – samtidigt som han alltså själv lever på bidragspengar från de amerikanska skattebetalarna.

På plattformen X är det nu många som nu frågar sig varför amerikanskt bistånd går till att stödja en organisation som beskrivs som globalistisk och leds av en politiker som hatar USA:s president.

Ett inlägg på X som kräver att Bildts bidrag ska dras in har fått miljontals visningar och tiotusentals gilla-markeringar:

Hello @elonmusk , Carl Bildt is critical of US interference in European matters. He also serves as a Director with the Middle East Investment Initiative, which according to their own audit, receives federal financing including USAID.



They have helpfully published the exact… https://t.co/JbumxDkxhn pic.twitter.com/CRLtobPOqV

— DataRepublican (small r) (@DataRepublican) February 15, 2025