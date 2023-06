Klart: Regeringen gick med på EU:s tvångsfördelning av invandrare

"Bryssel missbrukar sin makt. De vill förflytta migranter till Ungern med våld", skriver premiärminister Viktor Orbáns talesperson Zoltán Kovács på Twitter.

Han anklagar också EU för att försöka att med våld förvandla Ungern till ett "invandrarland" mot dess vilja.

.@PM_ViktorOrban: Brussels is abusing its power. They want to #relocate #migrants to Hungary with #force. This is #unacceptable, they want to forcefully turn Hungary into a migrant country. pic.twitter.com/nckwQujeUF

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 9, 2023