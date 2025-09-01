© FT BILD/ARKIV
 

Kraftigt höjd skatt på småföretagare

Publicerad 1 september 2025 kl 18.12

Ekonomi. Regeringens planerade förändringar av de så kallade 3:12-reglerna innebär en kraftig skattehöjning för många småföretagare. Förslaget ingår i höstbudgeten och beskrivs av regeringspartierna som en förenkling, men innebär för många en skattehöjning med mer än 50 procent.

Dela artikeln

De "förenklade" 3:12-reglerna är i själva verket extremt krångliga och säger att man får dela ut fyra basbelopp plus hälften av sina lönekostnader minus åtta basbelopp per delägare till den privata skattesatsen 20 procent, efter att bolaget först har betalat 20,6 procent i bolagsskatt på sin vinst.

Eftersom de nya reglerna är så komplicerade går det inte på rak arm att begripa om de innebär man ska betala mer eller mindre skatt.

Ekonomibloggaren Lars Wilderäng har emellertid kontrollräknat vad regeringens nya regler innebär i praktiken. I hans exempel driver ett äkta par ett familjeföretag och har lönekostnader på 6 miljoner kronor. Idag kan paret ta ut 1,5 miljon i utdelning per år (efter att ha betalt bolagsskatt) och betala ytterligare 300.000 kronor per person i personlig skatt på det.

Men efter Tidöregeringens förändringar höjs den personliga delen av skatten till 458.400 kronor per person – en skattehöjning med 52,8 procent.

"Det är den största skattehöjningen för småföretagare sedan skattereformen 1991 och då särskilt företagare med anställda", skriver Wilderäng på sin blogg Cornucopia.

Journalister, PR-konsulter, opinionsbildare, kulturarbetare och andra ensamföretagare berörs inte av förändringarna. Därför har intresset för skattehöjningen varit lågt i media, tror Wilderäng.

"Ett genidrag från Tidölaget att på så vis köpa tyckarelitens tystnad under förespeglingen av 'förenkling' som i själva verket är en skattehöjning", skriver han.

