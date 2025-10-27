© Pjones
 

Regeringen backar om att tvångsinlösa AR-15

Publicerad 27 oktober 2025 kl 19.55

Inrikes. Regeringen och SD skrotar planerna på tvångsinlösen av AR-15 och liknande halvautomatiska gevär. Inga nya tillstånd beviljas, men jägare med giltiga licenser får behålla sina vapen. Samtidigt införs frivillig inlösen med full ersättning – och inlösta vapen ska skänkas till Ukraina.

Beskedet lämnas i en debattartikel i Svensk Jakt undertecknad av justitieminister Gunnar Strömmer (M), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), Liberalernas rättspolitiske talesperson Martin Melin (L) och justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD).

Sedan 1 augusti beviljas inga nya jaktlicenser för AR-15-plattformen efter en tidigare överenskommelse mellan Tidöpartierna. Bakgrunden är att Naturvårdsverket 2023 öppnade för AR-vapen i jakt, vilket följdes av ökad försäljning.

Politikerna agerade blixtsnabbt för att införa de nya reglerna direkt efter massmordet i Örebro tidigare i år – något som ledde till stor vrede från vapenägare framför allt bland SD:s och M:s väljare. Inom SD blev det sådant rabalder att Richard Jomshof – efter att ha motsatt sig planerna men blivit överkörd av Jimmie Åkesson – tvingades lämna sin post som ordförande för justitieutskottet.

Den nya lösningen kompletteras med ökad tillsyn och skärpt tillståndsprövning. Myndigheter ska se över föreskrifter, förbättra informationsutbytet mellan vården och Polismyndigheten och säkerställa att personer med medicinska skäl inte får tillgång till vapen.

I debattartikeln sammanfattar politikerna linjen:

”Syftet att begränsa tillgången till dessa vapen kan uppnås genom en kombination av förbud mot nya tillstånd, frivillig inlösen och ett fortsatt arbete med att stärka och utveckla arbetet med tillståndsprövningen”.

