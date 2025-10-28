KDU:s kampanj: "Defund myndighetssverige"

Louise Hammargren lyfter Kriminalvårdens uppmärksammade logotypbyte för 3,1 miljoner kronor som ett färskt exempel på skatteslöseri och menar att resurser trängs undan från kärnverksamheter.

På X sammanfattar hon kampanjen i fem punkter: hon vill strypa myndigheters kommunikationskostnader, avveckla minimyndigheter, införa en prioriteringslista, lägga ner onödiga myndigheter samt införa en ”en in, tre ut-regel” när nya myndigheter skapas.

Det senare innebär att politikerna ska tvingas lägga ner tre gamla myndigheter innan de inrättar en ny.

"För varje ny myndighet som tillsätts bör minst tre läggas ned. Detta för att på sikt kunna säkerställa att Myndighetssverige inte fortsätter att växa utanför sina kärnverksamheter – denna regel hade kunnat verka som en hävstång för att garantera detta", skriver Louise Hammargren i en debattartikel i Altinget.

1. Stryp myndigheters kommunikationskostnader



2. Avveckla minimyndigheter



3. Inför en prioriteringslista



4. Lägg ner onödiga myndigheter



5. Inför ”en in, tre ut-regel”



KDU lanserar ”Defund myndighetssverige” i Altinget, länk nedan. pic.twitter.com/msN3FBYIzs — Louise Hammargren (@LouiseHammargr1) October 24, 2025

Att Sverige har 367 myndigheter är absurt, enligt KDU-ledaren.

"Sverige har 31 myndigheter med färre än tre personer som arbetar heltid under ett helt år. Flera av dessa myndigheter kan förslagsvis slås ihop med andra relevanta myndigheter. Det finns nämligen 367 myndigheter man kan välja mellan – Sverige kan inte ha så många myndigheter att enbart en minnesmästare kan klara av att rabbla alla", skriver hon.

I debattartikeln kritiserar Louise Hammargren också den explosionsartade kostnaden för "kommunikation" och fler "kommunikatörer" i staten.

"Myndigheters kostnad för påverkanskommunikation beräknas uppgå till 1,5 miljarder kronor – en hisnande summa. Den motsvarar cirka tre hela kommunbudgetar i Vilhelmina – men i dag finansierar den PR-jippon, muggar med eget tryck och Facebook-annonser. Under åren 2006–2019 blev kommunikatörerna inom svenska myndigheter 46 procent fler, samtidigt som det totala antalet anställda ökade med 11 procent. Myndigheters kärnverksamhet kan inte vara att marknadsföra sig själva."

KDU-ordföranden framhåller att vissa myndigheter ska väga tyngre än andra och välkomnar pågående sammanslagningar, till exempel att Statskontoret ska slås ihop med Ekonomistyrningsverket och att ArkDes och Statens konstråd ska in i Moderna Museet.

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, skriver Louise Hammargren.

Hon konstaterar också att det är ”en oförsvarbar prioritering av skattepengar att sätta kommunikation före kvalitet” och att "en in, tre ut"-regeln skulle hindra staten från att svälla utanför sina kärnuppgifter.

Målet med KDU:s är enligt Louise Hammargren att ”garantera varje skattebetalare att deras skattemedel genererar nytta för samhället”.