TV4-profilens trick för att slippa dömas för sexköpet

Enligt stämningsansökan ska Nordström den 13 november 2023 ha ”skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning” på en adress i Sollentuna. Åklagaren hänvisar till chattar, anteckningar och uppgifter från kvinnan.

Jens B Nordström nekar till brott och hävdar att han bara skulle prata med den prostituerade kvinnan som ett led i ett journalistiskt gräv. I sin logg efter mötet med TV4-profilen antecknade dock kvinnan själv i sin logg: ”Liten knubbig svensk man. Knullade länge”

Försvaret, lett av advokat Henrik Olsson Lilja, pekar på rättegångsbalkens bestämmelse som ger den som ”har förövat brottslig eller vanärande handling” rätt att avstå från att yttra sig. I lagkommentarer hänvisas till ett JO-avgörande från 1957 som beskriver prostitution som en ”vanärande handling”. Högsta domstolen slog 2001 fast att den bedömningen fortfarande är ”bärkraftig” – något som nu åberopas för att kvinnan ska kunna vägra vittna.

"Advokat Olsson Lilja vill att åklagaren innan huvudförhandlingen reder ut om kvinnan kommer att vittna. Han formulerar inte det rakt ut men underförstått menar han att åklagaren måste lägga ned utredningen om det enda vittnet vägrar att uttala sig under ed i rätten", skriver Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen.

Att strategin kan bita visas av ett närliggande mål, med samma kvinna. I april 2024 lades ett åtal ned sedan kvinnan – som är svensk – meddelat att hon inte ville yttra sig. Åklagaren återkallade då vittnet och bedömde att bevisläget inte räckte för fällande dom.

Det finns dock även annan bevisning i Nordström-målet, förutom anteckningen i loggen. I utredningen finns även uppgifter om att TV4-profilen samma dag tog ut 2.000 kronor kontant.

Enligt uppgifter återgivna av Kvartal skickade Nordström dessutom sms inför mötet: ”Tänkte be om en annan sak också: Har en grej för tjejer i träningskläder (tights)? Spelar inte så stor roll, men har du det är det uppskattat.”

Men TV4-reportern vidhåller att han är oskyldig.

– Under huvudförhandlingen kommer vi att visa att det här rört sig om journalistiskt arbete, säger försvararen Henrik Olsson Lilja till Expressen.

Frågan om kvinnan tänker vittna är ännu obesvarad inför den planerade huvudförhandlingen i Attunda tingsrätt i början av nästa år. Vägrar hon kan åklagaren ändå försöka luta sig mot polisförhör och skriftlig bevisning, men utan hennes utsaga försvagas målet.

TV4 har stängt av Jens B. Nordström tills vidare.