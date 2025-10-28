© Privat via Aftonbladet/Polisen
Johan och Meya Åberg. Till höger: våldtäktsmannen Mohamed.

Meyas pappa: "Utvisningen var det viktiga"

Publicerad 28 oktober 2025 kl 15.49

Utrikes. Våldtagna Meyas pappa rasar mot hur dottern har behandlats av rättsväsendet. Han hoppas att våldtäktsmannen Mohamed ska utvisas av Högsta domstolen – men åklagaren har inte överklagat domen, som därför redan vunnit laga kraft.

Dela artikeln

– Utvisningen har egentligen varit det viktigaste, just för att hon ska slippa träffa honom igen, säger Meyas pappa Johan Åberg till Aftonbladet.

Han påminner om att Meya efter våldtäkten levde i rädsla i ett helt år – och stötte på våldtäktsmannen flera gånger under tiden.

Pappan har sett måndagens avsnitt av SVT:s Aktuellt, där Lars Viktorsson, hovrättsråd och domare i målet, försvarar beslutet att inte utvisa Mohamed. I inslaget pratar Viktorsson om hur våldtäktens korta "varaktighet" ledde till att man valde att inte utvisa Mohamed.

– Det är inte "tre minuter, synnerligen grovt brott – en minut, inte synnerligen grovt brott". Det här hade kunnat vara ett synnerligen grovt brott om det varit ännu kortare, om omständigheterna kring karaktären av brottet varit allvarligare, säger domaren i SVT.

Johan Åberg är mycket upprörd över resonemanget.

– I det här fallet fick Meya leva i rädsla i ett helt år – hon stötte på gärningsmannen flera gånger under tiden. Att då säga att ”det är ingen fara”... man saknar ord. Det känns som att något måste förändras, säger han till Aftonbladet.

Han konstaterar att "bedömningarna varierar beroende på vem som sitter i rätten".

Till Aftonbladet säger pappan att han hoppas överklagas igen och tas upp i Högsta domstolen. Hovrättsdomen har dock redan hunnit vinna laga kraft eftersom kammaråklagare Petra Hedberg valde att inte överklaga den – och det står alltså klart att Mohamed får stanna i Sverige.

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Skräckbiverkningen av coronavaccinet: "Bubblande" hud

Tidiga tecknet: märklig irritation i munnen. Kan komma helt plötsligt.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Meya-domaren försvarade domen i Aktuellt

Uppger sig vara "lite förvånad" över globala reaktionerna. "Vi domare är fria och oberoende och ska inte påverkas av de vindar som kan blåsa ute i samhället."0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.