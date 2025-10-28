Meyas pappa: "Utvisningen var det viktiga"

– Utvisningen har egentligen varit det viktigaste, just för att hon ska slippa träffa honom igen, säger Meyas pappa Johan Åberg till Aftonbladet.

Han påminner om att Meya efter våldtäkten levde i rädsla i ett helt år – och stötte på våldtäktsmannen flera gånger under tiden.

Pappan har sett måndagens avsnitt av SVT:s Aktuellt, där Lars Viktorsson, hovrättsråd och domare i målet, försvarar beslutet att inte utvisa Mohamed. I inslaget pratar Viktorsson om hur våldtäktens korta "varaktighet" ledde till att man valde att inte utvisa Mohamed.

– Det är inte "tre minuter, synnerligen grovt brott – en minut, inte synnerligen grovt brott". Det här hade kunnat vara ett synnerligen grovt brott om det varit ännu kortare, om omständigheterna kring karaktären av brottet varit allvarligare, säger domaren i SVT.

Johan Åberg är mycket upprörd över resonemanget.

– I det här fallet fick Meya leva i rädsla i ett helt år – hon stötte på gärningsmannen flera gånger under tiden. Att då säga att ”det är ingen fara”... man saknar ord. Det känns som att något måste förändras, säger han till Aftonbladet.

Han konstaterar att "bedömningarna varierar beroende på vem som sitter i rätten".

Till Aftonbladet säger pappan att han hoppas överklagas igen och tas upp i Högsta domstolen. Hovrättsdomen har dock redan hunnit vinna laga kraft eftersom kammaråklagare Petra Hedberg valde att inte överklaga den – och det står alltså klart att Mohamed får stanna i Sverige.