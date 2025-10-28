Forssell om Meya: Öppnar för att ändra konventioner

Så sent som i våras vägrade Tidöregeringen att ställa upp på ett dansk-italienskt EU-initiativ för att utvisa våldtäktsdömda invandrare.

"Vi vill använda vårt demokratiska mandat för att lansera en ny och öppensinnad diskussion om tolkningen av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna", stod det i brevet, som skrevs under av nio medlemsländer.

Den svenska regeringen valde däremot att inte underteckna brevet.

Efter den globala uppmärksamheten kring våldtäkten på Meya i Skellefteå har tongångarna dock förändrats. Våldtäktsmannen Mohamed, som klassats som "flykting", slapp utvisning med hänvisning till att våldtäkten inte var tillräckligt grov och att den inte pågick tillräckligt länge.

Migrationsminister Johan Forssell (M) uppger nu att han trots allt kan tänka sig att se över de internationella konventioner som reglerar när så kallade flyktingar får utvisas.

– Jag märker att det finns kolleger i Europa som är inne på samma spår, säger han till Expressen.

Han understryker att konventionerna en gång beslutats av politiker.

– Då kan de också förändras av politiker. Konventioner som snarare skyddar våldtäktsmän och förövare måste förändras, säger han.

Även statsminister Ulf Kristersson (M) öppnar för ändringar i regelverk inom Europakonventionen.

– Att de som döms för grova brott i Sverige inte ska tvingas att lämna landet, det är helt orimligt, säger han till Ekot.

– Vi tror att det är nödvändigt att ändra regelverket så man kan utvisa människor som begår grova brott även om de kommit hit som flyktingar en gång i tiden.

Finansminister Elisabeth Svantesson kommenterar ärendet på X:

”Rättssystemet ska alltid stå på brottsoffrens sida. Men din gärningsman slipper utvisning för att han bland annat våldtagit för kort tid. Det är helt fel och behöver åtgärdas, det kommer regeringen se till.”