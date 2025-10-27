© C. PETERSON
I samband med terrorstämplingen har AFA-ledaren Johan Victorin flytt från USA till Varberg, där han tränar ett pojklag i fotboll idag.

Varberg Bois: "Inga belägg" för att AFA-ledaren är extremist

Publicerad 27 oktober 2025 kl 18.58

Inrikes. När AFA-ledaren Johan Victorin flydde från USA och bosatte sig i Varberg välkomnades det av Vita huset, som konstaterade att Donald Trumps hårdare tag mot extremism fungerar. Men nu förnekar Varberg Bois – pojklaget som Victorin tränar i fotboll – att AFA-ledaren överhuvudtaget skulle vara extremist.

Dela artikeln

– Tills något annat sägs så är det här ogrundade anklagelser, vi hittar inga belägg och polisen har heller inga belägg för detta. Vi ska ge ledaren allt stöd som klubb, säger Varbergs Bois klubbchef Mats Janson till Hallands Nyheter.

Han är inte ett dugg förtjust i att journalisten Christian Peterson varit där och konfronterat AFA- och ungdomsledaren med frågor.

– Ungdomar och föräldrar har filmats, det är i gränslandet för vad som är okej att göra. Det har varit mycket reaktioner, säger han.

När tidningen oväntat frågar om det verkligen är lämpligt att Johan Victorin jobbar med barn och unga upprepar Janson att det inte finns "några belägg".

– Tyvärr är det många som tror att det den här journalisten skriver är sant, men vi hittar inga belägg, säger han.

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Skräckbiverkningen av coronavaccinet: "Bubblande" hud

Tidiga tecknet: märklig irritation i munnen. Kan komma helt plötsligt.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tidögåvan till somaliska regeringens släktingar: Fem miljoner kronor

Ännu ett desperat upplägg för att förmå landet ta emot sina egna medborgare. Enligt Tidöavtalet skulle biståndet dras in – istället utökas det.0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.