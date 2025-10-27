Varberg Bois: "Inga belägg" för att AFA-ledaren är extremist

– Tills något annat sägs så är det här ogrundade anklagelser, vi hittar inga belägg och polisen har heller inga belägg för detta. Vi ska ge ledaren allt stöd som klubb, säger Varbergs Bois klubbchef Mats Janson till Hallands Nyheter.

Han är inte ett dugg förtjust i att journalisten Christian Peterson varit där och konfronterat AFA- och ungdomsledaren med frågor.

– Ungdomar och föräldrar har filmats, det är i gränslandet för vad som är okej att göra. Det har varit mycket reaktioner, säger han.

När tidningen oväntat frågar om det verkligen är lämpligt att Johan Victorin jobbar med barn och unga upprepar Janson att det inte finns "några belägg".

– Tyvärr är det många som tror att det den här journalisten skriver är sant, men vi hittar inga belägg, säger han.