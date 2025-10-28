Flyttar hem till Syrien – på grund av prideflagga

Med över tio miljoner följare i sociala medier – varav omkring tre miljoner på Tiktok – har Naddaf varit en av Danmarks absolut största influencers.

I en video berättar hon att värderingskrocken med Europa blivit för stor och att hon återvandrar för barnens skull.

– Mina barn borde inte växa upp på en plats med seder och traditioner som inte liknar våra, säger hon.

Att ta farväl av människor jag levt med i elva år var väldigt svårt, enligt Salma Naddaf.

– Men jag var övertygad om att mina barn inte borde växa upp på en plats med seder och traditioner som inte liknar våra, säger hon i en video.

– Jag kunde absolut inte tolerera detta som miljö för mina barn att växa upp i.

Salma Naddaf kom till Danmark under inbördeskriget i Syrien. Under de senaste åren har hon byggt upp stora kanaler med pyssel- och heminredningsinnehåll på arabiska. I videon tackar hon för tiden i Europa och säger att hon lärt sig att visa tolerans för alla människor, men att återvändandet är nödvändigt.

– Men min återvändo till Syrien var viktig för mina barns framtid.