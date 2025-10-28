© Tiktok
 

Flyttar hem till Syrien – på grund av prideflagga

Publicerad 28 oktober 2025 kl 10.56

Utrikes. Den danska Tiktokstjärnan Salma Naddaf, 36, har lämnat Europa och flyttat tillbaka till Syrien. Hon uppger att hon fattade beslutet när barnens skolor hissade regnbågsflaggan.

Med över tio miljoner följare i sociala medier – varav omkring tre miljoner på Tiktok – har Naddaf varit en av Danmarks absolut största influencers.

I en video berättar hon att värderingskrocken med Europa blivit för stor och att hon återvandrar för barnens skull.

– Mina barn borde inte växa upp på en plats med seder och traditioner som inte liknar våra, säger hon.

Att ta farväl av människor jag levt med i elva år var väldigt svårt, enligt Salma Naddaf.

– Men jag var övertygad om att mina barn inte borde växa upp på en plats med seder och traditioner som inte liknar våra, säger hon i en video.

– Jag kunde absolut inte tolerera detta som miljö för mina barn att växa upp i.

Salma Naddaf kom till Danmark under inbördeskriget i Syrien. Under de senaste åren har hon byggt upp stora kanaler med pyssel- och heminredningsinnehåll på arabiska. I videon tackar hon för tiden i Europa och säger att hon lärt sig att visa tolerans för alla människor, men att återvändandet är nödvändigt.

– Men min återvändo till Syrien var viktig för mina barns framtid.

@salma_naddaf

السبب اللي خلاني اترك اوربا ! ولاتقلولي رح اندم لان مستحيل اندم على هيك قرار #reels #fyp #explore #treanding #viral

♬ الصوت الأصلي - Salma Naddaf

