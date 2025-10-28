Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Enligt DN har 747,8 miljoner kronor betalats ut i lönegaranti till 4.637 tidigare anställda. Med utbetalda arbetsgivaravgifter landar notan för skattebetalarna på 981,9 miljoner – plus cirka 18,3 miljoner som väntar på beslut.

Som jämförelse betalar staten ett normalt år ut omkring 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt. Vid Saab Automobiles konkurs 2011 landade utbetalningarna på cirka 570 miljoner kronor.

Northvolts konkurs beskrivs som en av de största i modern tid. Lönegarantin – som träder in när arbetsgivare går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion – aktiverades för flera tusen anställda.

Skatteverket uppger att kontroller har gjorts mot både företag och individer. Frågan om fusk har varit uppe tidigare: Riksrevisionen konstaterade 2022 att 6–9 procent av utbetalda belopp i systemet under den granskade perioden var felaktiga.

Gustav Persson, sektionschef på Skatteverket ser dock inget som sticker ut i Northvolts fall.

– Vi har gjort kontroller och undersökt risker både gällande företag och individer, men ser inte att Northvolt avviker mot jämförbara bolag, säger han till DN.

– Det finns inga indikationer på systematiska brister som pekar på att man vill få ut mer lönegaranti än man har rätt till.