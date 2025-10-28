© FT BILD/ARKIV
 

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Publicerad 28 oktober 2025 kl 10.21

Ekonomi. Staten har betalat ut nära en miljard kronor i löner efter Northvolts konkurs i mars 2025. Det skriver Dagens Nyheter, med hänvisning till siffror från Skatteverket.

Dela artikeln

Enligt DN har 747,8 miljoner kronor betalats ut i lönegaranti till 4.637 tidigare anställda. Med utbetalda arbetsgivaravgifter landar notan för skattebetalarna på 981,9 miljoner – plus cirka 18,3 miljoner som väntar på beslut.

Som jämförelse betalar staten ett normalt år ut omkring 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt. Vid Saab Automobiles konkurs 2011 landade utbetalningarna på cirka 570 miljoner kronor.

Northvolts konkurs beskrivs som en av de största i modern tid. Lönegarantin – som träder in när arbetsgivare går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion – aktiverades för flera tusen anställda.

Skatteverket uppger att kontroller har gjorts mot både företag och individer. Frågan om fusk har varit uppe tidigare: Riksrevisionen konstaterade 2022 att 6–9 procent av utbetalda belopp i systemet under den granskade perioden var felaktiga.

Gustav Persson, sektionschef på Skatteverket ser dock inget som sticker ut i Northvolts fall.

– Vi har gjort kontroller och undersökt risker både gällande företag och individer, men ser inte att Northvolt avviker mot jämförbara bolag, säger han till DN.

– Det finns inga indikationer på systematiska brister som pekar på att man vill få ut mer lönegaranti än man har rätt till.

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Skräckbiverkningen av coronavaccinet: "Bubblande" hud

Tidiga tecknet: märklig irritation i munnen. Kan komma helt plötsligt.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

KDU:s kampanj: "Defund myndighetssverige"

Föreslår "en in, tre ut-regel". "För varje ny myndighet som tillsätts bör minst tre läggas ned."0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.