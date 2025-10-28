© Finspångs kommun/SVT
 

Finspång nobbar återvandring

Publicerad 28 oktober 2025 kl 16.12

Inrikes. Finspångs kommun säger nej till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring. Beskedet kommer efter att Jokkmokk och flera andra kommuner tackat nej till samma inbjudan.

Samtliga kommuner har fått en förfrågan om att delta i samtal om hur arbetet med frivillig återvandring kan stärkas.

– Finspång har sedan vallonernas tid varit en ort dit man kom för att bygga en framtid. Det är vi än idag, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Annerfeldt (S) till SVT Nyheter Öst.

Bilden i Östergötland är dock splittrad. Socialdemokratiskt styrda Mjölby uppger att man kommer att bjuda in samordnaren, medan center- och moderatstyrda Ydre tackar nej.

– Nej, vi har inte fattat ett sådant beslut. Oavsett vad vi tycker om frågan är personen inbjuden, säger Cecilia Burenby (S).

