"Det är inte 'tre minuter, synnerligen grovt brott – en minut, inte synnerligen grovt brott'", förklarar Lars Viktorsson i Aktuellt.

Meya-domaren försvarade domen i Aktuellt

Publicerad 28 oktober 2025 kl 11.57

Inrikes. Lars Viktorsson, hovrättsråd och domare i målet med våldtagna Meya Åberg, försvarade i SVT:s "Aktuellt" beslutet att låta våldtäktsmannen Mohamed stanna i Sverige. Viktorsson fortsätter att hänvisa till att våldtäktens "varaktighet" och andra förhållanden kring brottet gör att kriterierna för utvisning inte uppfyllts.

Fria Tider var den 17 oktober först med att berätta om att 16-åriga Meyas våldtäktsman Mohamed slapp utvisning på grund av att våldtäkten inte ansågs ha hållit på tillräckligt länge.

Uppgifterna i artikeln fick internationell viral spridning på sociala medier och har nu spridits till hundratals miljoner människor runtom i världen.

Men först under måndagskvällen hade SVT:s Aktuellt ett inslag om händelsen och den globala uppmärksamheten kring den.

Lars Viktorsson, hovrättsråd och domare i målet, intervjuades.

– Jag är lite förvånad över reaktionerna. Jag har under årens lopp dömt i ett stort antal sexualmål, bland annat våldtäkt. Aldrig någonsin har det tilldragit sig så stort intresse som det här målet, säger han och fortsätter:

– Vi är domare. Vi är fria och oberoende. Vi ska stå för rättssäkerhet. Vi ska inte påverkas av de vindar som kan blåsa ute i samhället. Vi ska tillämpa den lagstiftning som finns.

I fallet med Mohamed konstaterar han att våldtäkten pågick "i sekunder, eller någon minut" – men att även sättet våldtäkten begicks på spelade in när man bedömde att det inte fanns "synnerliga" skäl att utvisa Mohamed.

– De här omständigheterna är mycket allvarliga. Men när det gäller det här kriteriet, synnerligen grovt brott, så tycker vi inte att det har varit så försvårande omständigheter att det har uppfyllts, säger Lars Viktorsson.

SVT:s programledare frågar hur lång en våldtäkt ska vara för att det ska vara ett synnerligen grovt brott.

– Det kan man inte säga någonting om, svarar Viktorsson och fortsätter:

– Det är inte "tre minuter, synnerligen grovt brott – en minut, inte synnerligen grovt brott". Det här hade kunnat vara ett synnerligen grovt brott om det varit ännu kortare, om omständigheterna kring karaktären av brottet varit allvarligare. Att han tagit fram en kniv, slagit henne eller trängt in i henne med sitt kön. Men så har inte omständigheterna varit utan de har varit som jag beskrev alldeles nyss. Men det är en bedömningsfråga som man kan ha olika åsikter om. Vi var fyra domare som kom fram till att det här inte var ett synnerligen grovt brott, medan en nämndeman kom till motsatt uppfattning.

Den skiljaktiga nämndemannen var Sammy Lie (SD). Han ville utvisa Mohamed. I sin skiljaktiga mening i domen hänvisade han till att det "skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet" att låta Mohamed stanna i Sverige och att hans bristande anknytning till Sverige också pekade på att han skulle skickas hem.

