Roland Boman, kommunalråd i Jokkmokk (Fjk), har fått uppmärksamhet för sin vägran att främja frivillig återvandring.

SD-hotet: Indraget statsstöd för kommuner som vägrar återvandring

Publicerad 28 oktober 2025 kl 12.36

Utrikes. Jokkmokks kommun "tackar nej" till regeringens arbete med frivillig återvandring. Nu ifrågasätter SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling om staten ska fortsätta skicka pengar till kommuner som inte vill samarbeta.

I ett brev till regeringen avböjde kommunalrådet Roland Boman en inbjudan från den nationella samordnaren till möte om att stärka återvandringsarbetet.

”Tack men nej tack. Jokkmokks kommun har fått en förfrågan om att bistå i regeringens kampanj att förvisa människor som arbetar och bidrar till välfärden”, skrev Boman och slog fast att Jokkmokks "människosyn" skiljer sig från regeringens.

Ludvig Aspling reagerar över utspelet på X:

”Varför ska staten hjälpa en kommun som uppenbarligen inte vill ha något samarbete?”

I ett längre inlägg skriver han att Jokkmokk är beroende av statligt stöd och att återvandringsbidraget är avsett för personer som ”specifikt INTE är med och bidrar”.

För Aftonbladet utvecklar han resonemanget om kommunernas ansvar och försörjningsstöd.

– Att man i stället ber staten om stöd för att hantera försörjningsstödsbördan, samtidigt som man själv inte är intresserad av att hjälpa till med att minska den utan i stället lämpar över kostnaden på staten är för mig helt absurt, säger Ludvig Aspling.

På frågan om indragna statsbidrag svarar han att frågan är öppen.

– Någonting bör göras men exakt hur det ska gå till får vi återkomma till.

Han betonar att kommuner inte kan stoppa informationen om återvandringsbidraget.

– Den viktigaste aktören för att sprida budskapet om återvandringsbidraget är Arbetsförmedlingen, som är en statlig myndighet.

Kommunerna har därför ingen möjlighet att stoppa att människor frivilligt söker bidraget eller att information om det sprids, enligt Aspling.

