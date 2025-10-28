Även Malmö säger nej till frivillig återvandring

Regeringen har utsett Terésa Zetterblad till nationell samordnare för att stötta landets 290 kommuner i arbetet med frivillig återvandring.

Enligt Sveriges Radio har 65 kommuner tackat ja till dialog, men allt fler kommuner säger ifrån. Jokkmokk var först ut, och nu är det ett 30-tal kommuner som tackat nej.

Nu avböjer även Malmö. Kommunalrådet Sedat Arif (S) har skrivit ett brev till regeringen där han meddelar sitt beslut.

"Att vi som kommun skulle arbeta för att stärka arbetet med frivillig återvandring riskerar att skada integrationen, genom att det kan uppfattas som en signal till Malmöbor att de inte är önskade i vår stad. Det riskerar också att minska förtroendet för samhällets institutioner", skriver Sedat Arif.

Han lyfter fram att Malmö är Sveriges tredje största stad och "hem till människor från 187 olika länder", samt att staden bygger på "öppenhet".

"Under kommande decennier kommer Sveriges kommuner dessutom att stå inför en stor utmaning med kompetensförsörjningen, särskilt inom välfärden. Det gäller i högsta grad även Malmö stad, där vi behöver bli fler som jobbar inom exempelvis äldreomsorgen – inte färre", skriver Arif.

Malmö avböjer att delta i dialogen då det "går emot både våra intressen och vad Malmö stad står för", fortsätter kommunalrådet.

Även flera M-styrda kommuner har nu hakat på trenden och börjat nobba erbjudandet från Tidöregeringen.

I Lund – där Moderaterna styr tillsammans med Socialdemokraterna – avfärdas initiativet som en symbolfråga.

– Vi försöker lösa riktiga problem, säger Rasmus Törnblom (M) till Sydsvenskan.

Även Håbo, som styrs av M tillsammans med S, C och KD, tackar nej.

– Vi ser inget behov av hjälpen, säger Catherine Öhrqvist (M), kommunalråd i Håbo till Expressen.