© Facebook/X
Malmös kommunalråd Sedat Arif (S) och hans brev till Tidöregeringen.

Även Malmö säger nej till frivillig återvandring

Publicerad 28 oktober 2025 kl 18.15

Inrikes. Malmö tackar nej till regeringens inbjudan om samarbete kring frivillig återvandring. Ett växande antal kommuner runt om i landet – inklusive M-styrda – meddelar nu att de inte vill delta i samordnarens dialog.

Dela artikeln

Regeringen har utsett Terésa Zetterblad till nationell samordnare för att stötta landets 290 kommuner i arbetet med frivillig återvandring.

Enligt Sveriges Radio har 65 kommuner tackat ja till dialog, men allt fler kommuner säger ifrån. Jokkmokk var först ut, och nu är det ett 30-tal kommuner som tackat nej.

Nu avböjer även Malmö. Kommunalrådet Sedat Arif (S) har skrivit ett brev till regeringen där han meddelar sitt beslut.

"Att vi som kommun skulle arbeta för att stärka arbetet med frivillig återvandring riskerar att skada integrationen, genom att det kan uppfattas som en signal till Malmöbor att de inte är önskade i vår stad. Det riskerar också att minska förtroendet för samhällets institutioner", skriver Sedat Arif.

Han lyfter fram att Malmö är Sveriges tredje största stad och "hem till människor från 187 olika länder", samt att staden bygger på "öppenhet".

"Under kommande decennier kommer Sveriges kommuner dessutom att stå inför en stor utmaning med kompetensförsörjningen, särskilt inom välfärden. Det gäller i högsta grad även Malmö stad, där vi behöver bli fler som jobbar inom exempelvis äldreomsorgen – inte färre", skriver Arif.

Malmö avböjer att delta i dialogen då det "går emot både våra intressen och vad Malmö stad står för", fortsätter kommunalrådet.

Även flera M-styrda kommuner har nu hakat på trenden och börjat nobba erbjudandet från Tidöregeringen.

I Lund – där Moderaterna styr tillsammans med Socialdemokraterna – avfärdas initiativet som en symbolfråga.

– Vi försöker lösa riktiga problem, säger Rasmus Törnblom (M) till Sydsvenskan.

Även Håbo, som styrs av M tillsammans med S, C och KD, tackar nej.

– Vi ser inget behov av hjälpen, säger Catherine Öhrqvist (M), kommunalråd i Håbo till Expressen.

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Skräckbiverkningen av coronavaccinet: "Bubblande" hud

Tidiga tecknet: märklig irritation i munnen. Kan komma helt plötsligt.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Meyas pappa: "Utvisningen var det viktiga"

Johan Åberg rasar mot domarens resonemang i Aktuellt. "Det rev upp en förbannelse i en själv."0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.