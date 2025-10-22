© Faksimil
 

Kriminalvården lägger 3,1 miljoner på ny logga – egna medarbetarna rasar

Publicerad 22 oktober 2025 kl 10.27

Inrikes. Kriminalvården byter grafisk profil för 3,1 miljoner kronor – utöver en intern arbetsinsats som uppskattas motsvara en heltidsanställning i ett år. Satsningen får hård intern kritik.
"Trams! En marginellt förändrad logga som kostar skattebetalarna pengar är en högst oansvarig prioritering", skriver en medarbetare på intranätet.

Profilbytet motiveras i Kriminalvårdens pressinformation med att vapnet har ”moderniserats” och att ett eget typsnitt tagits fram.

– Vi uppdaterar och förenklar vapnet, gör färgerna klarare och starkare. Ger skölden och nycklarna lite större plats. Vi har tagit fram ett nytt typsnitt som är bara vårt. Dubbelheten i Kriminalvårdens uppdrag – det mjuka och det hårda blir tydligare. Det blir inte en revolution, utan en evolution, säger Emma Brask, projektledare för arbetet, på Kriminalvårdens hemsida.

I ett mejl till Slöseriombudsmannen uppger Kristina Wallmo, sektionschef på kommunikationsavdelningen, att arbetet tagit stora interna resurser:

”Vi räknar inte timmar som konsulter gör, så mitt svar blir ett överslag, där min och min närmaste kollega har detta som viktiga delar av våra uppdrag. Utöver oss har vi styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp som jobbar när vi kallar dem.”

Den interna arbetsinsatsen beskrivs som omkring 1.600 timmar för flera medarbetare i olika roller. Samtidigt rullar en extern kampanj i bland annat Stockholms tunnelbana för 5,5 miljoner kronor, den första som använder den nya profilen.

Lanseringen sker stegvis från mitten av oktober och omfattar fordon, flaggor, skyltar, mallar, skärmsläckare och mejlsignaturer.

Satsningen har mött hård kritik bland de egna medarbetarna på intranätet. En anställd skriver: ”Gäller att prioritera dom stora problemen först.” En annan: ”Varför måste vi göra det? Trams! En marginellt förändrad logga som kostar skattebetalarna pengar är en högst oansvarig prioritering.”

Andra röster klagar på ”generiska mediafloskler”:

“Jag tycker det är osmaklig hantering av skattemedel. Svaren på varför detta görs är generiska mediafloskler, Kriminalvården är alltid relevant, inte minst nu, av naturliga orsaker.”

Ytterligare en kommentar lyder: ”Det enda jag kan se är att en statlig myndighet väljer att särskriva sitt eget namn. I mina ögon otroligt oprofesionellt.”

Det finns dock också positiva reaktioner: ”Äntligen! Den gamla profilen kändes såå 2024” och ”Känns som väl spenderade pengar. Vi var många som varje dag störde oss på den gamla profilen.”

