Bara SD röstade ja till folkomröstning

Totalt 257 ledamöter röstade nej. 70 röstade ja och 22 var frånvarande.

SD begärde i förra veckan att riksdagen skulle pröva om en folkomröstning ska hållas om den skärpning av grundlagsreglerna som redan antagits som vilande. Endast SD stod bakom kravet. För att ett sådant yrkande ska gå igenom krävs stöd av minst en tredjedel av riksdagen, 117 ledamöter.

Utfallet – 70 ja – räckte alltså inte.

Bakgrunden är konstitutionsutskottets förslag som riksdagen sade ja till den 1 oktober. I dag krävs enkel majoritet vid båda besluten om en grundlagsändring, med ett val emellan. Enligt det vilande beslutet ska fortfarande enkel majoritet gälla vid det första beslutet, men vid det andra ska i framtiden två tredjedels majoritet krävas.

Politikerna gör också andra ändringar i grundlagen som enligt dem syftar till att stärka domstolarnas oberoende.

SD var ensamt om att säga nej till skärpningen vid det första riksdagsbeslutet. Partiet varnade då för att ändringen ”i klartext innebär att makt flyttas från folket till domare och jurister”.

Man hävdade också att ändringarna stärker Socialdemokraternas möjligheter att stoppa förslag som exempelvis att dra in svenska medborgarskap för kriminella invandrare:

”Det ger i praktiken Socialdemokraterna veto och möjlighet att stoppa ändringar de ogillar, oavsett vad en folkvald majoritet vill.”

Regeringen har motiverat skärpningen med att skyddet för grundlagarna och domstolarnas oberoende behöver stärkas. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 april 2027 – under förutsättning att en nyvald riksdag bekräftar dem i ett andra, likalydande beslut.