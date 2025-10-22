© Privat
Marcus Vadeby och en av hans portioner från buffén på restaurang Commat.

Marcus tog fyra pannbiffar på buffén – fick skäll av restaurangen

Publicerad 22 oktober 2025 kl 12.39

Inrikes. Marcus Vadeby, 27, berättar att han blev uppringd och tillrättavisad efter att ha ätit fyra pannbiffar på lunchbuffén hos Commat i Katrineholm. Restaurangen ska ha hänvisat till att han brutit mot "buffélagen".
– Jag har aldrig blivit så förnedrad i hela mitt liv, säger Marcus till Katrineholms-Kuriren.

Vadeby berättar att han tog tre pannbiffar med mos och sedan hämtade en fjärde. Några timmar senare ringde restaurangen upp.

– Jag blir tillsagd att jag har brutit mot buffélagen. Enligt den skulle man bara få ta två pannbiffar, säger han till Katrineholms-Kuriren.

Restaurangens kökschef Tobias Holmsten vill inte gå in på detaljer om samtalet men säger att alla gäster får äta sig mätta och att det inte finns några begränsningar på buffén.

– Det är inget snack om saken, säger han till Katrineholms-Kuriren.

Om det uppfattats som om restaurangen pratat om någon "buffélag" så "måste det ha varit en språkförbistring", fortsätter han.

Commat uppger att man lägger stor vikt vid att minska svinnet och att personalen därför håller löpande uppsikt över buffén – inte över enskilda gäster. Vadeby bestrider att han skulle ha kastat mat.

Lokaltidningens krogrecensent Anna Norström konstaterar att någon buffélag inte existerar, även om det finns oskrivna normer för hur man beter sig vid buffé.

