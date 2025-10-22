Marcus tog fyra pannbiffar på buffén – fick skäll av restaurangen

Vadeby berättar att han tog tre pannbiffar med mos och sedan hämtade en fjärde. Några timmar senare ringde restaurangen upp.

– Jag blir tillsagd att jag har brutit mot buffélagen. Enligt den skulle man bara få ta två pannbiffar, säger han till Katrineholms-Kuriren.

Restaurangens kökschef Tobias Holmsten vill inte gå in på detaljer om samtalet men säger att alla gäster får äta sig mätta och att det inte finns några begränsningar på buffén.

– Det är inget snack om saken, säger han till Katrineholms-Kuriren.

Om det uppfattats som om restaurangen pratat om någon "buffélag" så "måste det ha varit en språkförbistring", fortsätter han.

Commat uppger att man lägger stor vikt vid att minska svinnet och att personalen därför håller löpande uppsikt över buffén – inte över enskilda gäster. Vadeby bestrider att han skulle ha kastat mat.

Lokaltidningens krogrecensent Anna Norström konstaterar att någon buffélag inte existerar, även om det finns oskrivna normer för hur man beter sig vid buffé.