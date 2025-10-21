TV4 kallade dubbelmord antisemitiskt – klandras

Granskningsnämnden fäller två inslag som sändes i TV4 Nyheterna och Nyhetsmorgon. I båda fallen slog kanalens utrikeskommentator fast att attacken var antisemitisk.

– Ja, det får man väl säga, sade kommentatorn i Nyheterna, och fortsatte:

– Det är uppenbart att han riktar sig mot judar och att han har själv sagt att han gjorde det för Gaza.

I Nyhetsmorgon beskrev samma kommentator dådet som en antisemitisk attack som var alldeles förfärlig.

Flera tittare anmälde inslagen och menade att uttalandena var osakliga, eftersom gärningsmannens motiv ännu inte var klarlagt. En av anmälarna framhöll att dådet kunde vara politiskt snarare än antisemitiskt.

TV4 försvarar sig med att dådet inträffade i en tid då antisemitiskt våld ökat efter Gazakrigets början. Kanalen påpekar att den misstänkte enligt uppgifter ropade ”Befria Palestina!” vid gripandet, och att han öppnade eld mot personer som lämnat det judiska museet efter en konferens anordnad av den amerikanska judiska kommittén.

I sitt svar framhåller TV4 också att utrikeskommentatorn resonerade om skillnaden mellan kritik mot Israel och antisemitism, samt hur oskyldiga judar hålls ansvariga för det som Israel gör i Gaza.

Dessutom noterade bolaget att flera världsledare – däribland USA:s president Donald Trump, Frankrikes utrikesminister, Tysklands förbundskansler, Storbritanniens premiärminister och EU:s utrikeschef – kallat dådet för antisemitiskt.

Granskningsnämnden menar dock att kommentatorns uttalanden gav intrycket av att det redan var fastslaget att gärningsmannen agerat av antisemitiska skäl. Eftersom TV4 inte anses ha visat något stöd för detta fälls båda inslagen för osaklighet.