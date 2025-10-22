"Ut med dem": Våldsamma protester efter asylsökarens sexattack

Den misstänkte mannen är enligt lokala medier en asylsökare som begärt rumänsk tolk i domstol.

Demonstrationen som hölls vid asylhotellet på tisdagen övergick snabbt i våldsamheter. Enligt AFP sköts fyrverkerier mot polisen, en polisbil sattes i brand och pepparspray användes för att trycka tillbaka folkmassan.

Deltagarna bar skyltar med slagord som ”Irish lives matter” och skanderade ”Ut med dem!” Cirka 300 poliser var på plats. Sex personer greps och en poliskvinna fick en skada i foten, enligt BBC News.

In Dublin, police cars are on fire outside a hotel housing fake asylum seekers. The Irish aren't joking. pic.twitter.com/Y537TkG47B — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 21, 2025

– Att ett brott utnyttjas av personer som vill så split i vårt samhälle är inte oväntat, sade justitieministern Jim O’Callaghan efter oroligheterna.

– Det här är oacceptabelt och kommer mötas med ett kraftfullt svar.

Irlands premiärminister Micheál Martin kallar händelserna ”extremt allvarliga”.

Thousands gathered outside Citywest. Garda POU being hammered by glass and other objects. pic.twitter.com/T4yCzLjSv0 — Fatima Gunning (@fatima_gunning) October 21, 2025

Protesterna kommer knappt två år efter raskravallerna i centrala Dublin i november 2023, då fordon sattes i brand och ordningspolisen angreps efter en knivattack utanför en skola. Då uppgav polisen att den misstänkte var en man i 50-årsåldern från Algeriet och minst 34 personer greps i de efterföljande upploppen.

Flickan i det aktuella fallet var enligt barn- och familjemyndigheten Tusla under statens vård och hade rapporterats försvunnen efter att ha avvikit under en utflykt till centrum.