© X
Från tisdagens protest utanför Citywest Hotel.

"Ut med dem": Våldsamma protester efter asylsökarens sexattack

Scrolla för video...

Publicerad 22 oktober 2025 kl 11.39

Utrikes. Minst 1.000 personer drabbade samman med polis i sydvästra Dublin på tisdagen. Upploppen utlöstes av att en 26-årig man sexöverfallit en 10-årig flicka vid Citywest Hotel i Saggart, som fungerar som asylboende.

Dela artikeln

Den misstänkte mannen är enligt lokala medier en asylsökare som begärt rumänsk tolk i domstol.

Demonstrationen som hölls vid asylhotellet på tisdagen övergick snabbt i våldsamheter. Enligt AFP sköts fyrverkerier mot polisen, en polisbil sattes i brand och pepparspray användes för att trycka tillbaka folkmassan.

Deltagarna bar skyltar med slagord som ”Irish lives matter” och skanderade ”Ut med dem!” Cirka 300 poliser var på plats. Sex personer greps och en poliskvinna fick en skada i foten, enligt BBC News.

– Att ett brott utnyttjas av personer som vill så split i vårt samhälle är inte oväntat, sade justitieministern Jim O’Callaghan efter oroligheterna.

– Det här är oacceptabelt och kommer mötas med ett kraftfullt svar.

Irlands premiärminister Micheál Martin kallar händelserna ”extremt allvarliga”.

Protesterna kommer knappt två år efter raskravallerna i centrala Dublin i november 2023, då fordon sattes i brand och ordningspolisen angreps efter en knivattack utanför en skola. Då uppgav polisen att den misstänkte var en man i 50-årsåldern från Algeriet och minst 34 personer greps i de efterföljande upploppen.

Flickan i det aktuella fallet var enligt barn- och familjemyndigheten Tusla under statens vård och hade rapporterats försvunnen efter att ha avvikit under en utflykt till centrum.

Dömd för sexbrott mot 53 flickor – fick plats i Stockholms stads ungdomsprojekt

Anställda som slog larm tystades. Nu sitter han åter i fängelse – för våldtäkt mot barn.0 Plus

Coronavaccin

Testade nya coronavaccinet – fick halva ansiktet förlamat

Kan vara biverkning av vaccinet. Därför kan ansiktet bli förlamat.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efter SD-beskedet: Nya skräcksiffran för L

Partiet nu långt under spärren. Någon positiv Mohamsson-effekt kan knappast skönjas.0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.