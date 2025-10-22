Efter SD-beskedet: Nya skräcksiffran för L

Novus-mätningen är genomförd 6–19 oktober. Moderaterna ökar med 1,0 procentenhet till 18,0 procent, efter att statsminister Ulf Kristersson (M) dragit i gång valrörelsen med kampanjbuss inför nästa års val. Sverigedemokraterna backar 1,3 men är med 22,6 procent fortfarande störst inom Tidösamarbetet.

Liberalernas nedgång till 2,2 procent fördjupar krisen under riksdagsspärren. Partiledaren Simona Mohamsson har inför landsmötet meddelat att hon driver linjen att säga nej till SD i regeringen vid ett eventuellt fortsatt Tidösamarbete – trots Jimmie Åkessons ultimativa krav.

Kristdemokraterna går upp 0,9 och når precis 4,0 procent. På andra planhalvan ligger Miljöpartiet på 4,4 procent och Centerpartiet på 5,4. C ska inom veckor byta partiledare efter Anna-Karin Hatts plötsliga avgång, med kort tid att etablera sig inför valet.

Socialdemokraterna är fortsatt klart störst med nästan 35 procent, enligt sammanställningen. När blocken räknas ihop leder oppositionen nu med 4,8 procentenheter över Tidöpartierna.