© Regeringen
Simona Mohamsson.

Efter SD-beskedet: Nya skräcksiffran för L

Publicerad 22 oktober 2025 kl 09.58

Inrikes. Liberalerna fortsätter att kämpa med sin nya partiledare Simona Mohamsson, som bland annat försöker lansera "blågul islam" och har beslutat att inte sitta i regering med Sverigedemokraterna. I den senaste mätningen från Novus/TV4 får rasar partiet med 0,8 procentenheter till endast 2,2 procent – långt under riksdagsspärren.

Novus-mätningen är genomförd 6–19 oktober. Moderaterna ökar med 1,0 procentenhet till 18,0 procent, efter att statsminister Ulf Kristersson (M) dragit i gång valrörelsen med kampanjbuss inför nästa års val. Sverigedemokraterna backar 1,3 men är med 22,6 procent fortfarande störst inom Tidösamarbetet.

Liberalernas nedgång till 2,2 procent fördjupar krisen under riksdagsspärren. Partiledaren Simona Mohamsson har inför landsmötet meddelat att hon driver linjen att säga nej till SD i regeringen vid ett eventuellt fortsatt Tidösamarbete – trots Jimmie Åkessons ultimativa krav.

Kristdemokraterna går upp 0,9 och når precis 4,0 procent. På andra planhalvan ligger Miljöpartiet på 4,4 procent och Centerpartiet på 5,4. C ska inom veckor byta partiledare efter Anna-Karin Hatts plötsliga avgång, med kort tid att etablera sig inför valet.

Socialdemokraterna är fortsatt klart störst med nästan 35 procent, enligt sammanställningen. När blocken räknas ihop leder oppositionen nu med 4,8 procentenheter över Tidöpartierna.

