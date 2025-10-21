Efter "Arga apor": DO pratar rasism med socialen

Mötet leds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius och äger rum under tisdagen. Bakgrunden är att materialet, som togs fram inom socialförvaltningen Nordost, i medierapporteringen beskrivits som "rasistiskt" och diskriminerande.

Utbildningsmaterialet, kallat "Arga apor", har använts i socialens möten med invandrarfamiljer i nordöstra Göteborg och kritiseras för att utmåla invandrare i förorten som primater.

DO skriver att diskriminerings­ombudsman Lars Arrhenius"ser allvarligt på det inträffade och har reagerat starkt på materialets innehåll".

"Mot bakgrund av det inträffade har DO beslutat att kalla till en främjande överläggning med socialförvaltningen där de ombeds förklara hur de arbetar för att det inte ska förekomma någon diskriminering i verksamheten. DO vill också veta vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas med anledning av det aktuella behandlingsmaterialet", skriver DO i ett pressmeddelande.

Materialet nominerades förra året till stadens interna pris ”Årets Nyskapare” men drogs tillbaka efter kritik. Socialnämnden Nordost har krävt en översyn för att se om liknande material förekommer, och kommunstyrelsen krävde förklaringar från ansvariga inom förvaltningen.

Vice kommunstyrelseordföranden Daniel Bernmar (V) riktade också skarp kritik.

– Det kan inte vara svårt för många insatta i rasismens historia att förstå att apor, dessutom satta i sammanhang där andra inte är apor, utgör en klassisk rasistisk nidbild, sade han till SVT i somras.

– Detta tydliggör med all önskvärd tydlighet att vi behöver agera kraftfullare och behöver få en plan mot rasism på plats, fortsatte Bernmar och avslutade:

– Därför har vi tagit fram en plan mot rasism.

Även muslimska föreningar har reagerat på "Arga apor".

– Det är med bestörtning vi tar del av bildsättningen som framställer ungdomar och familjer i svårighet som apor. Det är ett fullständigt sanslöst bildspråk, där till exempel en flicka i hijab porträtteras, inte bara som en apa, utan dessutom omgiven av människor – vilket ytterligare förstärker avhumaniseringen av muslimer, sade Abdullah Almasri, samordnare på muslimska samverkansgruppen, tidigare till SVT.