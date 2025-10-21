© SVT/Skärmdump
 

Efter "Arga apor": DO pratar rasism med socialen

Publicerad 21 oktober 2025 kl 16.39

Inrikes. DO har kallat in Göteborgs socialförvaltning Nordost och socialnämnden efter sommarens avslöjanden om behandlingsmaterialet ”Arga apor”, som anklagas för rasism. Syftet med mötet är att låta förvaltningen "förklara hur de arbetar för att det inte ska förekomma någon diskriminering i verksamheten".

Dela artikeln

Mötet leds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius och äger rum under tisdagen. Bakgrunden är att materialet, som togs fram inom socialförvaltningen Nordost, i medierapporteringen beskrivits som "rasistiskt" och diskriminerande.

Utbildningsmaterialet, kallat "Arga apor", har använts i socialens möten med invandrarfamiljer i nordöstra Göteborg och kritiseras för att utmåla invandrare i förorten som primater.

DO skriver att diskriminerings­ombudsman Lars Arrhenius"ser allvarligt på det inträffade och har reagerat starkt på materialets innehåll".

"Mot bakgrund av det inträffade har DO beslutat att kalla till en främjande överläggning med socialförvaltningen där de ombeds förklara hur de arbetar för att det inte ska förekomma någon diskriminering i verksamheten. DO vill också veta vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas med anledning av det aktuella behandlingsmaterialet", skriver DO i ett pressmeddelande.

Materialet nominerades förra året till stadens interna pris ”Årets Nyskapare” men drogs tillbaka efter kritik. Socialnämnden Nordost har krävt en översyn för att se om liknande material förekommer, och kommunstyrelsen krävde förklaringar från ansvariga inom förvaltningen.

Vice kommunstyrelseordföranden Daniel Bernmar (V) riktade också skarp kritik.

– Det kan inte vara svårt för många insatta i rasismens historia att förstå att apor, dessutom satta i sammanhang där andra inte är apor, utgör en klassisk rasistisk nidbild, sade han till SVT i somras.

– Detta tydliggör med all önskvärd tydlighet att vi behöver agera kraftfullare och behöver få en plan mot rasism på plats, fortsatte Bernmar och avslutade:

– Därför har vi tagit fram en plan mot rasism.

Även muslimska föreningar har reagerat på "Arga apor".

– Det är med bestörtning vi tar del av bildsättningen som framställer ungdomar och familjer i svårighet som apor. Det är ett fullständigt sanslöst bildspråk, där till exempel en flicka i hijab porträtteras, inte bara som en apa, utan dessutom omgiven av människor – vilket ytterligare förstärker avhumaniseringen av muslimer, sade Abdullah Almasri, samordnare på muslimska samverkansgruppen, tidigare till SVT.

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Grisimplantat gav samtliga blinda synen åter

Banbrytande svenska studien. Alla deltagare återfick synförmågan efter operation.0 Plus

"Jag är djävulen": Familj fick slåss för sina liv när naken kvinna dök upp i deras hus

"Hon hade helt svarta ögon som tefat och en styrka som fyra fullvuxna män." Tolvårige sonen lyckades till slut slå ner kvinnan med en skiftnyckel.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Man måste hugga huvudet av ett vitt, blont barn": Afrikansk trolldom kan ligga bakom våldtäktsmord på 12-åring

Kom aldrig hem från skolan – hittades stympad i resväska. Misstänkta mörderskan Dahbia Benkired drack flickans blod och diskuterade mordritualer.0 

Ekonominyheter

Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Riksbanken försöker fixa sårbarheter.. Men vid en konflikt med Ryssland framstår Sverige som extra sårbart.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.