Zelenskyj till Linköping: "Betydande svensk exportindustriaffär" ska presenteras

Publicerad 22 oktober 2025 kl 09.22

Inrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer till Sverige under onsdagen för möten i Linköping med statsminister Ulf Kristersson (M) och flera ministrar. Ett besök Saab ska avslutas med en gemensam pressträff där enligt Ulf Kristersson en "betydande" nyhet inom försvarsexport ska presenteras. Han vill inte svara på om det handlar om Jas Gripen.

Kristersson bekräftar att besöket sker på Saabs anläggning i Linköping.

– Hela mötet äger rum på Saab och vi kommer att diskutera en rätt betydande svensk exportindustriaffär, säger statsministern till Ekot.

Enligt SVT ska parterna ta upp kriget och läget på marken i Ukraina.

– Vi kommer också diskutera möjligheterna för en rätt betydande svensk exportindustriaffär, säger Ulf Kristersson till Ekot.

Frågan om Jas Gripen lämnas öppen.

– När det gäller flygförmåga mitt under det pågående kriget så är det våra radarspaningsflygplan som är det stora bidraget. Vi kommer diskutera en stor möjlig svensk exportaffär, säger Kristersson.

