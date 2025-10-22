Zelenskyj till Linköping: "Betydande svensk exportindustriaffär" ska presenteras

Kristersson bekräftar att besöket sker på Saabs anläggning i Linköping.

– Hela mötet äger rum på Saab och vi kommer att diskutera en rätt betydande svensk exportindustriaffär, säger statsministern till Ekot.

Enligt SVT ska parterna ta upp kriget och läget på marken i Ukraina.

– Vi kommer också diskutera möjligheterna för en rätt betydande svensk exportindustriaffär, säger Ulf Kristersson till Ekot.

Frågan om Jas Gripen lämnas öppen.

– När det gäller flygförmåga mitt under det pågående kriget så är det våra radarspaningsflygplan som är det stora bidraget. Vi kommer diskutera en stor möjlig svensk exportaffär, säger Kristersson.