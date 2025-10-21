© Privat/Polisen
Efter tre år har rättegången inletts mot Dahbia Benkired. Enligt vittnen pratade hon helgen före mordet om en nordafrikansk ritual som gick ut på att hugga huvudet av blonda barn för att hitta en skatt med hjälp av blodströmmen.

"Man måste hugga huvudet av ett vitt, blont barn": Afrikansk trolldom kan ligga bakom våldtäktsmord på 12-åring

Publicerad 21 oktober 2025 kl 17.25

Utrikes. Nya uppgifter från rättegången i Paris pekar mot att det bestialiska mordet på 12-åriga Lola Daviet hade kopplingar till afrikansk trolldom och ritualer. Den åtalade, den algeriska kvinnan Dahbia Benkired, står nu slutligen inför rätta för våldtäkt och mord – och nya hårresande uppgifter framkommer.

Lola Daviet, 12, försvann efter skolan den 14 oktober 2022 i Paris nittonde arrondissement.

Sent på kvällen hittades hennes lik – sargat till närmast oigenkännlighet – i en resväska av en hemlös man.

Tre dagar senare greps den algeriska kvinnan Dahbia Benkired misstänkt för dådet, som bland annat inkluderade extremt sexuellt våld, stympning och så många hugg att det inte gick att räkna dem.

Rättegången inleddes först nästan tre år efter dådet, som skakade hela Frankrike.

Franska journalister som bevakar förhandlingen rapporterar om vittnesuppgifter och tekniska fynd som skulle kunna koppla händelsen till det ockulta. Bland sådant som lyfts fram finns uppgifter om att Lola hade siffrorna 1 och 0 ritade på händer och fötter, att den åtalade enligt utredningen sökt på hur man utför mänskliga offer och att hon uppgett sig ha samlat Lolas blod i en flaska och druckit det.

Journalisten Amaury Bucco, som följer rättegången för tidningen Valeurs, återger på sociala medier uppgifter från förhören. Enligt ett vittne hade Dahbia Benkired en diskussion med bekanta helgen före händelserna, i Pornic. Hon uttalade sig då om nordafrikansk trolldom som involverar att man hugger huvudet av blonda barn.

”Enligt denna sed skulle man enligt vad hon berättade först döda ett vitt och blont barn och kapa av dess huvud, för att sedan titta åt vilket håll blodet flyter för att hitta en skatt”, skriver Amaury Bucco.

Utredningen har också dokumenterat att Dahbia Benkired gjorde sökningar på sin telefon om hur man genomför en mänsklig offerritual. Huruvida dessa uppgifter slutligen leder till ett bekräftad förklaring av motivet återstår att se i rätten.

Den afrikanska tradition som åsyftas är av allt att döma idén om "Zuhri"-barn, där man rituellt använder barn – eller likdelar av barn – som är blonda eller albino eftersom man tror att de för tur med sig och har övernaturliga förmågor att hitta gömda skatter.

"Ritualen kan innebära att man läser koranverser och ibland spiller Zuhri-barnets blod som ett offer för att blidka andar eller djinner som är förknippade med skatten. Barnet kan också lämnas i ett nära-döden-tillstånd eller dödas som ett led i dessa ceremonier. Denna praxis är knuten till tron ​​på djinner som vaktar skatter och barnets kraft att avslöja sådan rikedom", står det i en artikel om ämnet på Wikipedia. Kidnappningar av sådana barn har rapporterats i Algeriet.

Rättegångens sakframställning har varit brutal. En polis i rättssalen uppgav att motivet fortfarande inte är klart trots tre års utredning. Förhörs- och rättsmedicinska uppgifter som redovisats i rättegången visar att Lola våldtagits och utsatts för mycket omfattande våld, med skador som enligt rättsmedicinaren indikerar våldtäkt och otaliga knivhugg. Material från förhandlingen har också inkluderat bild- och videomaterial som läckt till pressen – bland annat rapporteras film som visar hur den åtalade burit Lolas kropp i en resväska:

Dahbia Benkired har också lämnat motstridiga uppgifter om sitt förflutna. Medierna beskriver en komplicerad bakgrund: födelse i Alger, uppväxt under svåra förhållanden, avsaknad av identitetshandlingar och perioder illegal vistelse i Frankrike. Uppgifterna om familjeförhållanden och tidigare liv presenteras under rättegången av vittnen och utredare, men flera uppgifter är svårverifierade.

Lolas familj har drabbats hårt av tragedin. Hennes far avled 2024 till följd av en så överväldigande sorg över dotterns död att han inte kunde hantera den. Under rättegången har familjens lidande beskrivits i känslomässiga vittnesmål.

