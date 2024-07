Märkligheterna som omgärdar attentatet mot Trump

Nu sprids en rad uppgifter som påstås tyda på att myndigheterna antingen hjälpt skytten på olika sätt eller att de förhållit sig passiva trots att de hade kännedom om attentatsmannen i god tid.

Här är några av märkligheterna som omgärdar dådet.

Varnades för skytten



Ett ögonvittne som intervjuades i direktsändning av BBC efter dådet ger en tydlig beskrivning av hur han och hans sällskap såg skytten kravla upp på taket med ett vapen, och hur de varnade poliser som befann sig i närheten.

Poliserna visade dock inget intresse för mannen och ignorerade honom, enligt uppgiftslämnaren, som tvingades se hur Trump fortsatte stå på scenen och prata som om inget hänt.

– Det första jag tänkte var: Varför har de inte dragit av Trump från podiet? Man kunde tydligt se den här mannen 2–3 minuter innan det här hände, säger mannen till BBC.

På en annan video hör man hur delar av allmänheten som befann sig närmare får syn på skytten några sekunder innan det smäller.

EVIDENCE OF A SET-UP:

- Secret Service did not secure the nearest tall building, ~400 feet from the stage with line of sight

- A ladder had been placed in advance of the shooting on the building

- Attendees alerted law enforcement to the presence of the shooter pic.twitter.com/In9I0Ml8Vo

— Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) July 14, 2024