Örebropartiet kan ta genväg till riksdagen

För att komma in i riksdagen på nationell nivå skulle det krävas 4 procent av rösterna. Men den som får mer än 12 procent i ett län får automatiskt mandat.

"Att däremot klara 1 procent nationellt och framförallt 12 procent i länet ser jag nu som görbart iom att ni är så många som nu börjat donera pengar," skriver partiledaren Marcus Allard på X.

Omkring 24.000 röster krävs i Örebro län för att nå 12-procentsmålet och Allard beskriver satsningen som ett realistiskt steg för ett lokalparti.

Och han kommer att ställa upp under namnet Örebropartiet.

"Det hade varit idiotiskt att byta namn i det här läget, inte minst med tanke på att 25 % av svenskarna säger sig känna till mig och Örebropartiet," skriver han vidare på X.

"Det ska också sägas att det inte kan bli mer punk än att ställa upp som just Örebropartiet".

Han understryker att alla i landet kan rösta på partiet men att rösterna i Örebro län blir avgörande, och varnar för hård oppositionspolitik om han blir invald.

"Som ni förstår kommer jag inte ha några som helst problem med att skjuta varenda jävla regering käpprätt åt helvete om svenskarnas intressen fortsätter att nedprioriteras så som nu är fallet. I do not come in peace. I come from Närke," skriver Marcus Allard på X.

Om partiet får mandat väntar troligen ett eller två riksdagsmandat och en fortsatt roll i kommun- och regionpolitiken.