© X
 

Örebropartiet kan ta genväg till riksdagen

Publicerad 25 oktober 2025 kl 17.05

Inrikes. Örebropartiet ställer upp i riksdagsvalet 2026 och siktar på att ta sig in via 12-procentsspärren i Örebro län – en sorts genväg till riksdagen som grundlagarna erbjuder regionalt starka partier.

Dela artikeln

För att komma in i riksdagen på nationell nivå skulle det krävas 4 procent av rösterna. Men den som får mer än 12 procent i ett län får automatiskt mandat.

"Att däremot klara 1 procent nationellt och framförallt 12 procent i länet ser jag nu som görbart iom att ni är så många som nu börjat donera pengar," skriver partiledaren Marcus Allard på X.

Omkring 24.000 röster krävs i Örebro län för att nå 12-procentsmålet och Allard beskriver satsningen som ett realistiskt steg för ett lokalparti.

Och han kommer att ställa upp under namnet Örebropartiet.

"Det hade varit idiotiskt att byta namn i det här läget, inte minst med tanke på att 25 % av svenskarna säger sig känna till mig och Örebropartiet," skriver han vidare på X.

"Det ska också sägas att det inte kan bli mer punk än att ställa upp som just Örebropartiet".

Han understryker att alla i landet kan rösta på partiet men att rösterna i Örebro län blir avgörande, och varnar för hård oppositionspolitik om han blir invald.

"Som ni förstår kommer jag inte ha några som helst problem med att skjuta varenda jävla regering käpprätt åt helvete om svenskarnas intressen fortsätter att nedprioriteras så som nu är fallet. I do not come in peace. I come from Närke," skriver Marcus Allard på X.

Om partiet får mandat väntar troligen ett eller två riksdagsmandat och en fortsatt roll i kommun- och regionpolitiken.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Markus Allards besked: Satsar på riksdagen 2026

Vändningen: Örebropartiet tar sikte på riksdagsvalet. "Det har dykt upp en generös gåvogivare."0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.