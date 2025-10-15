Mearsheimer: "Inte en chans att Trump kan säga ifrån till Netanyahu"

I en intervju på Youtube med Piers Morgan konstaterar professor Mearsheimer – som är expert på Israellobbyn – att vapenvilan och gisslanutbytet mellan Israel och Hamas är ett steg framåt. Men han tror inte att den håller länge.

– Jag tror att chanserna att den här vapenvilan håller inte är särskilt goda. Och jag tror att chansen att vi får ett fredsavtal är noll, säger han.

Eftersom målet med krigen är att bygga Storisrael – inte i första hand att besegra Hamas – så är ingen verklig fred i sikte, enligt Mearsheimer.

– Israelerna har redan de facto annekterat Gaza och de facto annekterat Västbanken. Deras huvudsakliga mål nu är att etniskt rensa palestinierna från dessa två områden. Idén om att etniskt rensa Storisrael har funnits inbyggd i sionismen från allra första början. Därför såg vi en omfattande etnisk rensning 1948 och 1967. Och efter 2023 har vi ett stort krig. Och israeler ser alltid stora krig som ett tillfälle att etniskt rensa.

Mearsheimer konstaterar att Israels politiska ledning därför inte kommer att acceptera en tvåstatslösning. Samtidigt kommer USA inte att sätta verklig press på Jerusalem, eftersom både presidenten och ledamöterna i kongressen jobbar för Israellobbyn.

– Faktum är att USA inte kommer att avbryta sitt stöd och sin hjälp till Israel. Det kommer helt enkelt inte att hända.

Trump skulle utan tvivel gärna skapa fred i Mellanöstern på riktigt, men i praktiken saknar han möjligheten att göra det. Det säger Mearsheimer och hänvisar till den uppmärksammade bok om Israellobbyn han själv gav ut tillsammans med statsvetarkollegan Stephen Walt år 2007.

– Det råder enligt mig inga tvivel om att om president Trump skulle tuffa till sig och säga ifrån mot premiärminister Netanyahu så kommer Netanyahu att vända sig till lobbyn, och lobbyn kommer att tvinga Trump att backa. Det finns inte en chans att Trump skulle tuffa till sig mot Netanyahu om han bryter vapenvilan. Kom ihåg: det var det han gjorde den 18 mars.

Piers Morgan – som själv är personlig vän med Trump – invänder att presidenten faktiskt tycks ha satt press på Netanyahu på sistone, som när han förklarade att han inte kommer att acceptera att Israel annekterar Västbanken. Men enligt Mearsheimer finns det inget som tyder på att Trump skulle ha möjlighet att på allvar sätta sig upp emot den israeliska ledaren.

– President Trump har aldrig gett någon indikation på att han har för avsikt att göra det. När president Trump säger till Benjamin Netanyahu: ”Om du inte accepterar en tvåstatslösning kommer jag att stoppa allt stöd", då kommer jag att be om ursäkt till dig och säga att du hade rätt och jag hade fel. Men han har aldrig ens varit i närheten av att säga det. Hur mycket vi än – både du och jag – skulle vilja se det hända.

John Mearsheimer påminner om att vi såg en väldigt snarlik situation när en vapenvila, liknande den man nu kommit överens om, infördes i samband med att Trump blev president i januari och sedan bröts av Israel.

– Den vapenvilan varade till den 18 mars då israelerna bröt den. Men under den vapenvilan, vapenvilan januari–mars 2025, släpptes 33 israeliska fångar och fem thailändska fångar. Så vi har ett prejudikat här. Men faktum är att efter det tidigare gisslanutbytet så bröt vapenvilan samman och folkmordet fortsatte. Och min stora rädsla är att det är det som kommer att hända den här gången.

Oavsett vilket så är det tydligt att Trumps så kallade fredsplan inte löser några av de grundläggande tvistefrågorna, enligt Mearsheimer.

– Vad är den politiska uppgörelsen här? Det finns två stora frågor. Vem ska styra Gaza? Med andra ord, kommer det att finnas palestinsk självbestämmande? Ska palestinierna styra Gaza? Det är nummer ett. Och nummer två, vad är den politiska horisonten? Vad är slutmålet här?