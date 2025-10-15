S-profil: "Högerextrem underjordisk armé" bakom Hatts avgång

Anna-Karin Hatt meddelade på onsdagen plötsligt att hon slutar som C-ledare. Hon berättade dock inte varför utan riktade istället allmän kritik mot att politiker utsätts för "hat och hot".

Den före detta S-toppen Hillevi Larsson, som satt i riksdagen 1998–2022, reagerar på beskedet genom att peka ut extremhögern – med sin "underjordiska armé" – som boven i dramat.

"De högerextrema krafter som håller på att ta makten ser C som hinder. Deras hot bidrog även till Annie Lööfs avgång. Extremhögern har ännu inte tillgång till polis och militär för att bekämpa sina politiska motståndare. Men de har en underjordisk armé som skrämmer till tystnad!" skriver Hillevi Larsson.

Varken Anna-Karin Hatt eller Säkerhetspolisen har pekat ut någon specifik grupp bakom något "hat och hot" mot Anna-Karin Hatt.

Hillevi Larsson har tidigare uppmärksammats för att ha tagit emot ett pris av Palestinska kulturföreningen i Malmö – utformat som en karta där staten Israel saknas.