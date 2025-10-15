© Privat/SU
Nick Alinia erbjuder allmänheten att debattera frågan hur många kön det finns.

Nick Alinia bjuder in till utomhusdebatt – för att hedra Charlie Kirk

Publicerad 15 oktober 2025 kl 16.47

Inrikes. Högerjournalisten Nick Alinia kommer under torsdagen att bjuda in allmänheten till debatt på Stockholms universitetscampus. På detta sätt vill han hedra den mördade amerikanska republikanska profilen Charlie Kirk.
– Jag tror det dyker upp en del nyfikna. Förmodligen mest positiva, skulle jag gissa, säger Alinia till Fria Tider.

Dela artikeln

Evenemanget hålls utanför Allhuset vid Stockholms universitet klockan 11 på torsdagen, på temat "det finns bara två kön".

Nick Alinia beskriver det som en allmänn sammankomst som "hålls till minne av Charlie Kirk och hans arbete".

– Jag anser att de svenska läroverken till stor del är politiskt färgade på ett sätt som inte representerar eleverna och studenterna. Jag hoppas att detta evenemang kan bli en motvikt till den vänsterliberala agenda som alltför ofta dominerar utbildningsmiljöerna.

Alinia, som uppmärksammats i media på sistone för sitt samröre med SD-politiker, kommer erbjuder allmänheten att debattera frågan om hur många kön det finns med honom.

– Om någon vill debattera, ja. Annars blir det opinionsbildning, Q&A om någon vill det, och så vidare, säger han.

Charlie Kirk sköts till döds vid ett universitet i Utah den 10 september, när han höll just en sådan utomhusdebatt. När han träffades av skottet i halsen hade han just fått frågan om så kallade transpersoners överrepresentation som gärningsmän i masskjutningar.

