Misstänkte mördaren tidigare dömd i kidnappningsmål

Den yngre mannen är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord och människorov, den högsta misstankegraden.

En man i 45-årsåldern är anhållen skäligen misstänkt för människorov. Polisen vill i nuläget inte uppge var kvinnan påträffats eller var gripandena skedde.

Vid en pressträff uppgav polisens kommenderingschef Max Åkerwall att utredningen snabbt kunde fokuseras efter att flera väsentliga spår säkrats.

– Det var tekniska fynd och analyser som gjorde att vi kunde inrikta arbetet mot en huvudmisstänkt, sade han.

Den 26-årige mannen greps efter spaning under lördagskvällen. I samband med frihetsberövandet framkom omständigheter som visade att kvinnan var avliden, enligt polisen.