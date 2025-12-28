Misstänkte mördaren tidigare dömd i kidnappningsmål

Publicerad 28 december 2025 kl 16.49

Inrikes. Den 25-åriga kvinna som anmäldes försvunnen efter att senast ha setts vid pendeltågsstationen i Rönninge har hittats död mördades av en 26-årig man som tidigare dömts till ett humant straff för ett kidnappningsförsök, skriver Expressen.

Dela artikeln

Den yngre mannen är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord och människorov, den högsta misstankegraden.

En man i 45-årsåldern är anhållen skäligen misstänkt för människorov. Polisen vill i nuläget inte uppge var kvinnan påträffats eller var gripandena skedde.

Vid en pressträff uppgav polisens kommenderingschef Max Åkerwall att utredningen snabbt kunde fokuseras efter att flera väsentliga spår säkrats.

– Det var tekniska fynd och analyser som gjorde att vi kunde inrikta arbetet mot en huvudmisstänkt, sade han.

Den 26-årige mannen greps efter spaning under lördagskvällen. I samband med frihetsberövandet framkom omständigheter som visade att kvinnan var avliden, enligt polisen.

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA inför sanktioner mot censurerande EU-byråkrater

Tidigare kommissionären Thierry Breton på listan. Får inte längre resa in i USA – anses hota yttrandefriheten.0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Arab våldtog ”batikhäxa” i Skåne – utvisas på livstid

Eslövskvinna flög hit 26 år yngre mannen från Marocko. Nu slutar relationen med livstids utvisning och ett saftigt skadestånd från skattebetalarna.0 

Mer från Inrikes

Försvunnen kvinna hittad död – 26-åring anhållen i Salem

Yngre man frihetsberövad för mordet i Rönninge.. Kvinnan hittades död på annandagen.0 

70.000 telefoner blir obrukbara

Flera 4G-modeller stängs av från svenska nät. Bara Telia kommer att tillåta dem – till 2027.0 

Kvinna i 25-årsåldern försvunnen i Rönninge

Stor sökinsats i julhelgen.. Allmänheten uppmanas att höra av sig med iakttagelser.0 

Snyftreportaget: David vill återvandra till Syrien – han ska bara avsluta sin gratis högskoleutbildning först

"Jag känner mig inte välkommen".. Missnöjd trots stora satsningen från skattebetalarna.0 

Vetenskap

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Kultur

Sanningssägaren och skådespelerskan Brigitte Bardot är död. Blev 91 år.0 

En procent av de unga lyssnar på Ekot. Bara medelålders och pensionärer följer public service.0 