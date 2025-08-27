Ny Maga-ilska när Trump ska hämta 600.000 kineser till USA

Det var under ett framträdande i Vita huset på måndagen som den amerikanske presidenten signalerade en möjlig upptining i relationerna med Kina.

– Vi kommer att komma bra överens med Kina. Jag hör så många historier om att vi inte ska tillåta deras studenter, sade Trump.

– Det är väldigt viktigt, 600.000 studenter .

Utspelet har fått anhängare till Trump inom den så kallade Maga-rörelsen, som har slagordet "America first", att reagera.

Sedan tidigare finns ett utbrett missnöje med att Trumps utlovade "massdeportationer" i praktiken sker i så låg grad att de ansvariga myndigheterna har slutat att rapportera de officiella siffrorna.

”Vi ska inte släppa in 600.000 kinesiska studenter till våra universitet som kan vara lojala mot det kinesiska kommunistpartiet”, skriver kongresskvinnan Marjorie Taylor Greene på X.

Handelsminister Howard Lutnick försvarade dock presidentens linje i Fox News. Han hävdade att utan kinesiska studenter skulle de svagaste 15 procenten av USA:s universitet gå under.

Marjorie Taylor Greene svarar att sådana skolor i så fall borde stängas.

”Om det leder till att 15 procent av skolorna går omkull så borde de gå omkull ändå eftersom de hålls uppe av kommunistpartiet”, skriver hon.

Men på tisdagen försvarade Trump planen och sade att det är "förolämpande" mot Kinas ledare att säga att kinesiska studenter inte får komma till USA. Han upprepade också argumentet att många amerikanska högskolor kommer "gå åt helvete" utan kineserna.

– Jag gillar att deras studenter kommer hit, sade han.

NOW - Trump says he's allowing 600,00 Chinese students into the U.S. because "it's very insulting to say students can't come here... I like that their students come here. I like that other country's students come here." pic.twitter.com/wzCshB7tQQ — Disclose.tv (@disclosetv) August 26, 2025

Det fanns drygt 277.000 kinesiska studenter i USA läsåret 2023/24. Trumps uttalande om 600.000 innebär alltså mer än en fördubbling.

Tidigare i år sade utrikesminister Marco Rubio att USA ska arbeta aktivt för att dra in visum för kinesiska studenter som har kopplingar till kommunistpartiet eller som studerar känsliga ämnen.