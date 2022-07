Orbán: Inget krig i Ukraina om Trump vore president

Under ett besök i Rumänien höll Viktor Orbán på lördagen ett tal där han beskrev Ungerns syn på Ukrainakriget och världsläget.

– Om vi håller oss borta från kriget, invandringen, genusvansinnet, den globala minimiskatten och den ekonomiska recessionen så kommer Ungern att kunna behålla sin framgång, konstaterade han.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina kan göra slut på västvärldens dominans och förändra maktbalansen i världen, sade den ungerske premiärministern vidare under sitt tal i den rumänska staden Baile Tusnad.

Beslutet att införa sanktioner mot Ryssland och förse Ukraina med tunga vapen har i praktiken förvandlat EU:s och Natos medlemsländer till parter i kriget, enligt Orbán. Men detta har inte lett till något positivt.

– Istället sitter vi nu inuti i en bil med punkterade däck på alla fyra hjulen.

– Världen är bevisligen inte på vår sida, tillade Viktor Orbán och hävdade att västvärlden, istället för att stödja striderna i Ukraina, borde fokusera på att uppnå fred genom förhandlingar.

Orban varnade också för att kriget lätt skulle kunna sätta stopp för den västerländska dominansen och "skapa en multipolär världsordning".

– Vi måste försöka övertala västvärlden att utveckla en ny strategi, sade premiärministern.

Kriget kommer enligt honom att ta slut först när "amerikanerna och ryssarna kommer överens".

– Fred är den enda lösningen för att rädda liv, det enda motgiftet mot krigsinflation och det enda motmedlet mot den ekonomiska krisen.

Orbán beskrev bakgrunden till kriget i Ukraina, att Ryssland hade begärt säkerhetsgarantier av USA gällande Ukraina och Natos expansion österut, men att denna begäran hade avvisats av Bidenadministrationen, som hela tiden varit "ovillig att förhandla".

– Om Donald Trump hade varit USA:s president och Angela Merkel förbundskansler i Tyskland så skulle det här kriget aldrig ha brutit ut. Men vi hade otur, och nu har vi det här kriget, sade Viktor Orbán.

PM Orbán: If Donald Trump had been the U.S. president and Angela Merkel the German chancellor, this war would never have broken out. pic.twitter.com/IOF2q7vSeB

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 23, 2022