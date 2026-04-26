S-märkt miljöinspektör fast för rattfylla

Publicerad 26 april 2026 kl 18.21

Inrikes. Miljöinspektören och S-politikern Marcelo Cardoso döms för grovt rattfylleri efter en våldsam krasch i centrala Stockholm sommaren 2021. Mannen har lämnat sina politiska uppdrag, enligt partiet.

Olyckan inträffade strax efter klockan fem på morgonen i augusti 2021 på Ringvägen i Stockholm, skriver SD-sajten Riks.

En personbil körde in i två stolpar vid ett övergångsställe, varpå trafikljuset slogs omkull och krockkudden utlöstes.

Ett blodprov på föraren visade en alkoholhalt över 1,0 promille, vilket överstiger gränsen för grovt rattfylleri.

Cardoso som satt vid ratten förnekade brott och uppgav att andra personer kan ha kört bilen och lämnat platsen. Han kunde dock inte beskriva dem närmare och lämnade oklara uppgifter.

Tingsrätten bedömde hans berättelse som otillförlitlig och slog fast att han själv kört bilen.

Att han vägrade blåsa i polisens alkoholmätare vägdes också in i bedömningen. Han dömdes därför för grovt rattfylleri, enligt Riks.

