Salvini frikänd för att ha stoppat invandring till havs

Publicerad 26 december 2025 kl 10.25

Utrikes. Italiens högsta domstol frikänner vice premiärminister Matteo Salvini i ett uppmärksammat mål om misstänkt människorov av illegala invandrare. Domen innebär att rättsprocessen är definitivt avslutad och välkomnas nu av bland andra den amerikanske företagaren Elon Musk.

Salvini, ledare för högerpartiet Lega och nära allierad till premiärminister Giorgia Meloni, åtalades för beslut han tog som inrikesminister 2019.

Då hölls ett fartyg med över 100 migranter kvar till havs i nära tre veckor genom en marinblockad som Salvini upprättat för att slippa ta emot invandrare.

Åklagare menade att agerandet utgjorde "människorov".

Efter att en domstol i Palermo frikänt Salvini i första instans försökte åklagare i somras få domen prövad direkt i högsta instans. Högsta domstolen avslog överklagandet.

”Att försvara sina gränser är inget brott", skrev Salvini på X efter beskedet.

Premiärminister Meloni uttryckte sitt stöd på Facebook och skrev att domen bekräftar att en minister som försvarar Italiens gränser inte begår ett brott utan fullgör sitt uppdrag.

Fartyget drevs av den spanska Soros-finansierade vänsterorganisationen Open Arms. Dess grundare Oscar Camps kritiserade beslutet och sade till italienska medier att rättvisa inte har skipats idag.

Salvinis advokat Giulia Bongiorno välkomnade domen och sade till reportrar att åklagarnas överklagande var orealistiskt och att rättens bedömning visar att Salvini agerade korrekt.

Också Elon Musk hyllade beskedet genom att dela en video om Salvinis frikännnande, som gjorts av en holländsk högeraktivist.

"Stoppa invasionen av Europa!", skrev Musk på X.

