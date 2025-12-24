Belgien ansluter sig till folkmordsmål mot Israel

Det bekräftar domstolen i ett skriftligt uttalande, där det framgår att Belgien har lämnat in en så kallad interventionsförklaring.

Målet, som väcktes i december 2023 av Sydafrika, anklagar Israel för att genom sin militära offensiv i Gazaremsan ha brutit mot 1948 års FN-konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

Förfarandet pågår vid Internationella domstolen i Haag, som är Förenta nationernas högsta juridiska instans.

Enligt domstolen innebär Belgiens inlaga att landet formellt går in i processen för att stödja tolkningen av folkmordskonventionen i det aktuella fallet. Flera andra länder har redan anslutit sig på liknande sätt, däribland Brasilien, Colombia, Irland, Mexiko, Spanien och Turkiet.

ICJ har tidigare hållit förhandlingar om Sydafrikas begäran om tillfälliga åtgärder, inklusive krav på eldupphör i Rafah och i övriga Gaza.

Domstolens fortsatta handläggning väntas pågå under en längre tid, medan fler stater kan komma att ansluta sig till processen genom egna interventionsförklaringar.

Israel förnekar anklagelserna och har tidigare hävdat att landets militära agerande sker i självförsvar och i enlighet med internationell rätt.