© Kremlin.ru
 

Belgien ansluter sig till folkmordsmål mot Israel

Publicerad 24 december 2025 kl 15.09

EU. Belgien ansluter sig till Sydafrikas folkmordsmål mot Israel vid FN:s högsta domstol, Internationella domstolen (ICJ).

Dela artikeln

Det bekräftar domstolen i ett skriftligt uttalande, där det framgår att Belgien har lämnat in en så kallad interventionsförklaring.

Målet, som väcktes i december 2023 av Sydafrika, anklagar Israel för att genom sin militära offensiv i Gazaremsan ha brutit mot 1948 års FN-konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

Förfarandet pågår vid Internationella domstolen i Haag, som är Förenta nationernas högsta juridiska instans.

Enligt domstolen innebär Belgiens inlaga att landet formellt går in i processen för att stödja tolkningen av folkmordskonventionen i det aktuella fallet. Flera andra länder har redan anslutit sig på liknande sätt, däribland Brasilien, Colombia, Irland, Mexiko, Spanien och Turkiet.

ICJ har tidigare hållit förhandlingar om Sydafrikas begäran om tillfälliga åtgärder, inklusive krav på eldupphör i Rafah och i övriga Gaza.

Domstolens fortsatta handläggning väntas pågå under en längre tid, medan fler stater kan komma att ansluta sig till processen genom egna interventionsförklaringar.

Israel förnekar anklagelserna och har tidigare hävdat att landets militära agerande sker i självförsvar och i enlighet med internationell rätt.

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Hel generation unga skuldsätts för Ukraina

Ska betala 30 miljarder i ränta per år. Politikernas kraftmätning blir dyr för dagens unga – långt in i framtiden.0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.