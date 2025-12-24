AFD:s förslag: Fler tyska barn med babybonus

Det föds allt färre barn i Europa och Tyskland är ett av länderna där utvecklingen för den vita folkgruppen snabbt går nedåt.

Enligt förslaget skulle pengar bara gå till tyska medborgare, och Socialdemokraterna i Niedersachsen har därför slagit fast att förslaget är "rasistiskt". AFD försvarar dock hållningen.

– Vi kan inte betala ut pengar till varenda en som nyss klivit av bussen i Tyskland, säger partiföreträdaren Vanessa Behrendt till Ekot.

Experter lyfter ofta fram senare familjebildning, osäkra framtidsutsikter och försämrad ekonomi som möjliga förklaringar till de sjunkande födslotalen, men flera unga kvinnor i Hannover som Ekot talat med pekar också ut jakten på pengar och karriär som en anledning till att de inte är intresserade av barn längre.