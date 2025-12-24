© Youtube/oEmbed
 

AFD:s förslag: Fler tyska barn med babybonus

Publicerad 24 december 2025 kl 16.02

Utrikes. I den tyska delstaten Niedersachsen vill invandrings­kritiska AFD se engångsutbetalningar till de som skaffar barn, rapporterar Ekot.

Det föds allt färre barn i Europa och Tyskland är ett av länderna där utvecklingen för den vita folkgruppen snabbt går nedåt.

Enligt förslaget skulle pengar bara gå till tyska medborgare, och Socialdemokraterna i Niedersachsen har därför slagit fast att förslaget är "rasistiskt". AFD försvarar dock hållningen.

– Vi kan inte betala ut pengar till varenda en som nyss klivit av bussen i Tyskland, säger partiföreträdaren Vanessa Behrendt till Ekot.

Experter lyfter ofta fram senare familjebildning, osäkra framtidsutsikter och försämrad ekonomi som möjliga förklaringar till de sjunkande födslotalen, men flera unga kvinnor i Hannover som Ekot talat med pekar också ut jakten på pengar och karriär som en anledning till att de inte är intresserade av barn längre.

Hel generation unga skuldsätts för Ukraina

Ska betala 30 miljarder i ränta per år. Politikernas kraftmätning blir dyr för dagens unga – långt in i framtiden.0 

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Arab våldtog ”batikhäxa” i Skåne – utvisas på livstid

Eslövskvinna flög hit 26 år yngre mannen från Marocko. Nu slutar relationen med livstids utvisning och ett saftigt skadestånd från skattebetalarna.0 

Putin: "USA vill använda Zaporizjzjas kärnkraftverk till kryptobrytning"

Amerikanskt intresse för Zaporizjzjas kärnkraftverk.. Nu pekar Putin ut Trump-kopplade kryptobranschen som förklaring.0 

EU vill skapa ”militärt Schengen”

Senaste tredje världskriget-grejen presenterad.. Kommissionens paket för "militär rörlighet" stöds nu av regeringen.0 

Salvini frikänd för att ha stoppat invandring till havs

Åtalades för "kidnappning" av illegala invandrare.. Nu sätter Italiens högsta domstol punkt för den processen.0 

Tucker Carlson årets antisemit

Medieprofilen "vann" med stor marginal. Tidigare vinnare inkluderar Barack Obama och Greta Thunberg.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

En procent av de unga lyssnar på Ekot. Bara medelålders och pensionärer följer public service.0 

Trump byter namn på Kennedycentret – till "Trump-Kennedycentret". Vita huset meddelar nya planer.0 