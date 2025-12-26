Vance: Jag blev rödpillrad av vaccinet

Publicerad 26 december 2025 kl 08.11

Utrikes. USA:s vicepresident JD Vance säger att hans syn på vaccin förändrades efter att han själv blev kraftigt sjuk i samband med covidvaccination. Uttalandena gjordes när han gästade The Joe Rogan Experience.

Dela artikeln

När Vance medverkade i Joe Rogan podcast diskuterades läkemedelsindustrin och covidvaccinet. Där berättade han om sina egna erfarenheter.

– Ögonblicket när jag verkligen började bli rödpillrad om hela vaccingrejen var var när jag tog vaccinet. Jag har haft covid fem gånger nu. Jag blev sängliggande i två dagar. Mitt hjärta rusade. Det faktum att vi inte ens får prata om det. Jag fick ingen svår skada. Men att vi inte ens får prata om det... jag var så sjuk jag någonsin varit i två dagar. Och den värsta coviderfarenheten jag haft var som en bihåleinflammation.

Vance fortsatte med att beskriva liknande upplevelser hos personer i hans närhet.

– Många som jag känner säger att den andra sprutan de tog gjorde dem väldigt, väldigt sjuka. Det är en bieffekt, en bieffekt vi inte pratar om tillräckligt mycket i det här landet, säger han i The Joe Rogan Experience.

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bidragsdömd V-politiker klar för riksdagen

Mohamed Jama på riksdagslistan trots digert brottsregister. Nomineringen offentliggjordes kort före den senaste domen vann laga kraft.0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.