Vance: Jag blev rödpillrad av vaccinet

När Vance medverkade i Joe Rogan podcast diskuterades läkemedelsindustrin och covidvaccinet. Där berättade han om sina egna erfarenheter.

– Ögonblicket när jag verkligen började bli rödpillrad om hela vaccingrejen var var när jag tog vaccinet. Jag har haft covid fem gånger nu. Jag blev sängliggande i två dagar. Mitt hjärta rusade. Det faktum att vi inte ens får prata om det. Jag fick ingen svår skada. Men att vi inte ens får prata om det... jag var så sjuk jag någonsin varit i två dagar. Och den värsta coviderfarenheten jag haft var som en bihåleinflammation.

Vance fortsatte med att beskriva liknande upplevelser hos personer i hans närhet.

– Många som jag känner säger att den andra sprutan de tog gjorde dem väldigt, väldigt sjuka. Det är en bieffekt, en bieffekt vi inte pratar om tillräckligt mycket i det här landet, säger han i The Joe Rogan Experience.