Shein sålde barnsexdocka – hotas med åtal

Frankrikes konsumentmyndighet DGCCRF har anmält Shein till åklagare i Paris efter att sexdockor med barnlikt utseende upptäckts på Sheins hemsida.

Myndigheten uppger att produkternas beskrivning och kategorisering ”lämnar föga tvekan om innehållets barnpornografiska karaktär”. Ekonomiminister Roland Lescure varnar för hårda åtgärder mot plattformen.

– Om dessa beteenden upprepas kommer jag att begära att tillgången till Sheins plattform förbjuds på den franska marknaden, säger han till franska medier.

Ärendet har även skickats till medietillsynen ARCOM, som övervakar EU:s digitala övervaknings- och censurlagen Digital Services Act (DSA) i Frankrike.

Enligt digitalminister Anne Le Henanffs kansli kan webbplatsblockering i Frankrike beslutas av domstol eller genom administrativt föreläggande som kräver att olagligt innehåll tas bort inom 24 timmar.

Produkterna i fråga togs "omedelbart bort" från plattformen och företaget "tar situationen extremt seriöst”, skriver Sheins talesman Quentin Ruffat i ett mejl till Euractiv.

Shein är sedan april 2024 klassad som en mycket stor plattform (VLOP) enligt DSA. EU-kommissionen har ännu inte öppnat en formell utredning mot bolaget, men begärde i februari information om försäljning av olagliga produkter. Kommissionens talesperson Thomas Regnier säger att Bryssel följer det franska ärendet nära.

– Vi är i nära kontakt med våra franska motparter i detta. Vi kommer inte att tveka att agera vid behov, men för närvarande pågår ärendet i Frankrike, säger han.