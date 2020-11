Silverskatt från vikingatiden hittad i Täby

– När jag gick över platsen fick jag plötsligt ett otroligt kraftigt utslag med metalldetektorn. Det var jättespännande, säger Maria Lingström på Arkeologerna vid Statens historiska museer i ett utskick.

Det var i fjol som spåren av en över tusen år gammal förhistorisk gård hittades i Täby. Under sommaren och hösten i år har Arkeologerna fortsatt att undersöka området och hittat rester av ett tjugotal hus – bland annat långhus och grophus – från yngre järnåldern och in i tidig medeltid. Platsen har troligen varit bebodd under flera århundraden.

I en av byggnaderna, förmodligen under golvplankorna, hade skatten grävts ner någon gång på vikingatiden.

– När vi skulle plocka upp föremålen och jag försiktigt lyfte halsring efter halsring hade jag en positiv känsla av att ”oj det här tar ju aldrig slut” och till slut blev det åtta stycken halsringar. De var i otroligt bra skick och det såg ut som om de var tillverkade och nedlagda igår. Ändå är de tusen år gamla, säger Maria Lingström.

Skatten, som gömdes på 1000-talet e. Kr., består av åtta halsringar, två armringar, en ring, två pärlor och tolv mynthängen, alltså mynt som använts som hängsmycken. Föremålen hade lagts i en tygpåse, som sedan stoppats ner i ett keramikkärl. Men varför människorna som levde här en gång i tiden valde att gräva ner några av sina finaste föremål under huset är svårt att svara på.

– Den klassiska tolkningen är att man har grävt ner sitt silver och värdeföremål för att gömma undan det i orostider och frågan är om det gäller även här, säger John Hamilton, arkeolog och projektledare.

Flera av mynten kommer långväga ifrån och visar på den betydande handel och kontakt med resten av omvärlden som var vanlig under vikingatiden. Bland mynten finns europeiska mynt men även fem arabiska silvermynt, så kallade dirhemer. Ett av de europeiska silvermynten kommer från staden Rouen i Normandie i Frankrike och är mycket ovanligt. Denna mynttyp, som troligen dateras till 900-talet e Kr, är hittills endast känd från två äldre teckningar, enligt professor Jens Christian Moesgaard vid Stockholms universitet som bedömt mynten.

– De är väldigt speciella. Man kan se att även hängena, som mynten suttit fast i när de hängt runt halsen, består av klippta mynt, säger Maria Lingström.

Arkeologerna har under arbetets gång hittat ett flertal föremål som pilspetsar, vridkvarnar, keramik och amulettringar inne på området. Men att där skulle finnas en silverskatt var minst sagt oväntat.

– Det här är något man bara får vara med om en gång i livet, säger Maria Lingström.