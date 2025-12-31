© Anders Carlsson
Arkivbild.

SMHI varnar för "extremt stora snömängder"

Publicerad 31 december 2025 kl 17.11

Inrikes. SMHI har utfärdat röd vädervarning för delar av Gävleborgs län. Stormen Anna drar in över Sverige och under nyårsdagen väntas kraftigt snöfall i kombination med hård vind – med risk för isolerade samhällen och helt oframkomliga vägar.

Dela artikeln

En röd varning för snöfall i kombination med vind gäller delar av Gävleborgs län, strax innanför kusten.

Enligt SMHI väntas "extremt stora snömängder" samtidigt som det blir blåsigt, vilket kan leda till kraftig drivbildning och stora problem i trafiken.

SMHI bedömer att det finns risk för att 4–6 decimeter snö faller fram till fredagsmorgonen. I kombination med hårda byvindar från ost eller nordost kan särskilt landsbygdsområden bli helt isolerade.

– Det kommer att vräka ner på snedden, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Väderläget väntas försämras under nyårsdagen när ovädret Anna drar in över mellersta Sverige. Snöfallet fortsätter även in på fredagen, om än med lägre intensitet, och det finns osäkerhet kring var de största snömängderna till slut hamnar.

SMHI varnar för att vägarna kan bli ”helt oframkomliga” och uppmanar allmänheten att undvika resor. Även elavbrott och störningar i telenätet kan förekomma i områden med luftburna ledningar.

Polisen har under nyårsafton gått ut med en uppmaning till allmänheten att stanna hemma under nyårsdagen.

”Stanna hemma om det inte är absolut nödvändigt att ge sig ut i trafiken”, skriver polisen på sin hemsida.

Samtidigt har SMHI utfärdat orange varning för delar av södra Norrlands kustland, där 2–4 decimeter snö väntas, lokalt upp mot 5 decimeter. Även stora delar av övriga Sverige omfattas av gula varningar för snöfall, blåst och ishalka.

Så blir du anonym på nätet: Gratis och säkert med Tor

Stor guide: Bli helt ospårbar online. Uttryck dig fritt och riskfritt på nätet – vi lär dig använda enkla tekniken som inte ens NSA rår på.1218 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tysklands stängda gränser: 300.000 nya invandrare under 2025

Nu kommer facit. Merz "migrationsvändning" visade sig vara en lika stor bluff som Tidögängets "paradigmskifte".0 

Ekonominyheter

Tredubblade villapriser under 2000-talet – de kommunerna är värst

Bostadsbubblans utveckling sedan millennieskiftet.. Inflationen under samma period var samtidigt "bara" 60 procent.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.