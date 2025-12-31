SMHI varnar för "extremt stora snömängder"

En röd varning för snöfall i kombination med vind gäller delar av Gävleborgs län, strax innanför kusten.

Enligt SMHI väntas "extremt stora snömängder" samtidigt som det blir blåsigt, vilket kan leda till kraftig drivbildning och stora problem i trafiken.

SMHI bedömer att det finns risk för att 4–6 decimeter snö faller fram till fredagsmorgonen. I kombination med hårda byvindar från ost eller nordost kan särskilt landsbygdsområden bli helt isolerade.

– Det kommer att vräka ner på snedden, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Väderläget väntas försämras under nyårsdagen när ovädret Anna drar in över mellersta Sverige. Snöfallet fortsätter även in på fredagen, om än med lägre intensitet, och det finns osäkerhet kring var de största snömängderna till slut hamnar.

SMHI varnar för att vägarna kan bli ”helt oframkomliga” och uppmanar allmänheten att undvika resor. Även elavbrott och störningar i telenätet kan förekomma i områden med luftburna ledningar.

Polisen har under nyårsafton gått ut med en uppmaning till allmänheten att stanna hemma under nyårsdagen.

”Stanna hemma om det inte är absolut nödvändigt att ge sig ut i trafiken”, skriver polisen på sin hemsida.

Samtidigt har SMHI utfärdat orange varning för delar av södra Norrlands kustland, där 2–4 decimeter snö väntas, lokalt upp mot 5 decimeter. Även stora delar av övriga Sverige omfattas av gula varningar för snöfall, blåst och ishalka.