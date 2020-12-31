Stockholms nattklubbar byter musik – för att slippa icke-vita gäster

Dj:n och musikjournalisten Hasan Ramic, med över 20 års erfarenhet i branschen, menar att fenomenet inte är nytt.

– They want the rhythm, not the blues. Man kan öppna en hiphop-kväll och så kör man den i ett halvår. Och sen när det blir för mycket blues, så byter man ”rhythm” till någonting där man får fler vita ansikten, säger han till P3 Nyheter.

Även ordningsvakten ”Adam” vittnar om att klubbar styr publikens sammansättning.

– På klubben där jag jobbar nu drar man i handbromsen ibland om det är för många med annan bakgrund där inne. Och det i sig är ju en stor problematik, säger han till kanalen.

Men bilden delas inte av alla. Krögaren Faje Gani, som tidigare drev restaurangen Yuc vid Stureplan, säger att han aldrig märkt av sådana motiv bakom musikvalet.

– Vi har en jättebra mångfald i Sverige och även i de scenerna på restauranger och klubbar och allt möjligt. Så det är inget jag har upplevt eller sett, säger han.