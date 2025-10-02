© Endomines
Endomines gruva i Pampalo.

Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

Publicerad 2 oktober 2025 kl 20.06

Ekonomi. Det ser ut att bli guldfeber i Finland. Gruvbolaget Endomines siktar på en stor expansion efter nya guldfyndigheter i Ilomants, bara ett tiotal kilometer från ryska gränsen. Fynden bedöms vara värda flera miljarder euro – och kommer samtidigt som guldpriset ligger på rekordnivåer.

Dela artikeln

– Jag tror på guld. Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats. Vi hittar nya lovande fyndigheter hela tiden, säger Endomines vd Kari Vyhtinen till Yle.

Den senaste stora upptäckten är Ukkofyndigheten i Ilomants, där guldet förekommer i anslutning till en omkring sju kilometer lång järnformation.

Fyndigheten ingår i den så kallade karelska guldlinjen, ett cirka 40 kilometer långt område i Ilomants grönstensbälte. Enligt Bo Långbacka vid Geologiska forskningscentralen är den finländska berggrunden jämförbar med rika malmområden i Kanada och Australien och ger Finland mycket goda förutsättningar för guldutvinning.

I dag känner Endomines till ungefär en halv miljon troy-uns guld på sitt område, men målet är väsentligt högre.

– Om fem år ska vi i bästa fall känna till två miljoner troy-uns guld. Vår produktion av guld kan då uppgå till 100 000 troy-uns, säger Vyhtinen till Yle.

Med dagens guldpris kring 106 euro per gram motsvarar det en årsintäkt på omkring 330 miljoner euro.

Endomines driver två gruvor i Ilomants – Pampalogruvan och Hoskogruvan. Vid Pampalo arbetar man nu på 900 meters djup och planerar att vara 1,2 kilometer under jord år 2032. Bolaget lägger årligen fyra till sex miljoner euro på prospektering och har omkring ett hundratal anställda, med 20 nyrekryteringar nyligen.

– Det är så spännande och nervkittlande att vänta på resultatet, säger Vyhtinen inför höstens provborrningar vid Ukkofyndigheten.

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Attacken mot synagogan var ett terrordåd

"Detta är en terroristincident." Minst två judar döda – plus gärningsmannen.0 

Ekonominyheter

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Grundaren drar sig tillbaka – efter kritik mot vapenaffärer.. Beskedet får aktien att rasa.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.