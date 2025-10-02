Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

– Jag tror på guld. Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats. Vi hittar nya lovande fyndigheter hela tiden, säger Endomines vd Kari Vyhtinen till Yle.

Den senaste stora upptäckten är Ukkofyndigheten i Ilomants, där guldet förekommer i anslutning till en omkring sju kilometer lång järnformation.

Fyndigheten ingår i den så kallade karelska guldlinjen, ett cirka 40 kilometer långt område i Ilomants grönstensbälte. Enligt Bo Långbacka vid Geologiska forskningscentralen är den finländska berggrunden jämförbar med rika malmområden i Kanada och Australien och ger Finland mycket goda förutsättningar för guldutvinning.

I dag känner Endomines till ungefär en halv miljon troy-uns guld på sitt område, men målet är väsentligt högre.

– Om fem år ska vi i bästa fall känna till två miljoner troy-uns guld. Vår produktion av guld kan då uppgå till 100 000 troy-uns, säger Vyhtinen till Yle.

Med dagens guldpris kring 106 euro per gram motsvarar det en årsintäkt på omkring 330 miljoner euro.

Endomines driver två gruvor i Ilomants – Pampalogruvan och Hoskogruvan. Vid Pampalo arbetar man nu på 900 meters djup och planerar att vara 1,2 kilometer under jord år 2032. Bolaget lägger årligen fyra till sex miljoner euro på prospektering och har omkring ett hundratal anställda, med 20 nyrekryteringar nyligen.

– Det är så spännande och nervkittlande att vänta på resultatet, säger Vyhtinen inför höstens provborrningar vid Ukkofyndigheten.