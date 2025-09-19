Svensk vindkraft på väg mot "totalkollaps"

Bakom krisen ligger enligt experter både låga elpriser och det faktum att vindkraft är en dålig affärsidé, av ganska logiska skäl:

– Elpriserna blir extra låga under timmar då det blåser mycket eftersom vindkraften påverkar elpriset, konstaterade elanalytikern Christian Holtz på Merlin & Metis tidigare i Dagens Industri.

Regeringen har lovat 340 miljoner kronor i bidrag till kommuner som säger ja till nya projekt. Men enligt Dagens Nyheters granskning ligger pengarna fortfarande kvar i regeringskansliet.

– Väldigt tråkigt. De här pengarna skulle verkligen behöva komma på plats, säger Ina Müller Engelbrektson, branschjurist på Green Power Sweden, till tidningen.

Hittills i år har kommunerna stoppat eller aviserat stopp för 95 procent av alla planerade verk, enligt konsultbolaget Westander Klimat och Energi. Förra året beviljades endast ett av sexton landbaserade projekt. Svensk vindenergi uppger att bara två av 31 ansökningar gick igenom 2023.

Samtidigt har beställningarna av nya turbiner upphört helt. Dagens Nyheters Peter Alestig beskriver utvecklingen som ”nästan en total kollaps”.

Under sommaren har flera bolag gått i konkurs. Kalix Wind tvingades lägga ner efter en tvist om ersättning för en bladskada, och tyska kontrollbolaget bakom Aldermyrbergets vindpark i Skellefteå gick omkull efter en misslyckad rekonstruktion.

– Jag delar bedömningen att många vindkraftsbolag har mycket stora utmaningar i dag och att det finns risk för fallissemang av bolag i branschen om inte ägare eller kreditgivare har viljan och förmågan att stötta företagen finansiellt, säger konkursförvaltaren Hans Andersson till Dagens Industri.

Enligt DN:s granskning flyr investerare nu Sverige och väljer i stället länder som Tyskland och södra Europa.

För kommunerna blir situationen allt mer besvärlig. Ånge kommun hade räknat med nästan 16 miljoner kronor från statens utlovade ersättning.

– För en kommun med drygt 9.000 invånare är det rätt mycket pengar. Vi räknar ju med de här slantarna, säger kommunalrådet Erik Lövgren (S) till DN.

Närings- och energiminister Ebba Busch (KD) framhåller att utformningen av stödet är komplicerad men lovar att kommunerna ska få sina pengar.

– Utformningen av stödet är komplicerad och behöver ta hänsyn till flera faktorer för att bli rättvis. Kommunerna kommer att få ersättning, säger hon.